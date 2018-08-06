Премьер-лига. 2-й тур. «Уфа» крупно победила «Анжи»

«Уфа», успешно дебютировав в еврокубках, принимала бедствующий «Анжи». Хозяева одержали уверенную победу.
Премьер-лига. 2-й тур
УФА — АНЖИ — 3:0 (1:0)
6 августа. 8765 зрителей.
Стадион: «Нефтяник».
Судья: Сергей Карасев (Москва)
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич (Круговой, 90), Табидзе, Пауревич, Обляков (Ванек, 70), Салатич (Карп, 63), Игбун, Засеев.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Тетрашвили, Седеньо, Кулик, Гиголаев, Рабиу, Ондуа (Антон, 46), Понсе (Ахъядов, 70), Мохаммад (Маркелов, 46).
Гол: 1:0 — Игбун (4), Ванек (88), Ванек (89).
Предупреждение: Белоруков (38).
7 (4) удары (в створ) 4 (1)
11 фолы 13
3 угловые 3
3 офсайды 2
47 % владения мячом 53
В единственном матче понедельника «Уфа» принимала «Анжи». Хозяева начали без раскачки и в самом начале игры Сильвестр Игбун преобразовал подачу Облякова в гол. В дальнейшем уфимцы продолжали атаки, но до перерыва счет не изменился. Во втором тайме Игбун имел шикарный момент, на в завершающей стадии защитник снял мяч с ноги нигерийца. Незадолго до конца игры «Уфа» закрепила победу — Игбун ассистировал вышедшему на замену Ванеку — 2:0. А спустя пару минут Ванек стал героем матча, удачно сыграв на добивании — 3:0, крупная победа «Уфы».
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»