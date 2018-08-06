Премьер-лига. 2-й тур. «Уфа» крупно победила «Анжи»

«Уфа», успешно дебютировав в еврокубках, принимала бедствующий «Анжи». Хозяева одержали уверенную победу.

Премьер-лига. 2-й тур

УФА — АНЖИ — 3:0 (1:0)

6 августа. 8765 зрителей.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Сергей Карасев (Москва)

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич (Круговой, 90), Табидзе, Пауревич, Обляков (Ванек, 70), Салатич (Карп, 63), Игбун, Засеев.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Тетрашвили, Седеньо, Кулик, Гиголаев, Рабиу, Ондуа (Антон, 46), Понсе (Ахъядов, 70), Мохаммад (Маркелов, 46).

Гол: 1:0 — Игбун (4), Ванек (88), Ванек (89).

Предупреждение: Белоруков (38).

7 (4) удары (в створ) 4 (1)

11 фолы 13

3 угловые 3

3 офсайды 2

47 % владения мячом 53

В единственном матче понедельника «Уфа» принимала «Анжи». Хозяева начали без раскачки и в самом начале игры Сильвестр Игбун преобразовал подачу Облякова в гол. В дальнейшем уфимцы продолжали атаки, но до перерыва счет не изменился. Во втором тайме Игбун имел шикарный момент, на в завершающей стадии защитник снял мяч с ноги нигерийца. Незадолго до конца игры «Уфа» закрепила победу — Игбун ассистировал вышедшему на замену Ванеку — 2:0. А спустя пару минут Ванек стал героем матча, удачно сыграв на добивании — 3:0, крупная победа «Уфы».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»