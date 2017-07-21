Премьер-лига, 2-й тур. «Локомотив» одержал победу в московском дерби

В рамках второго тура РФПЛ состоялось столичное дерби . ЦСКА на своем поле принимал «Локомотив».

Премьер-лига. 2-й тур.

ЦСКА – ЛОКОМОТИВ – 1:3 (1:1)

Москва. 21 июля.

Стадион: «ВЭБ-Арена».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников (Миланов, 81), Фернандес, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Головин, Дзагоев (Оланаре, 68), Витиньо. «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Лысов, Фарфан, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари (Ан. Миранчук, 89). Голы: 0:1 — Фарфан (23), 1:1 — Витиньо (42), 1:2 — Ари (66), 1:3 — Тарасов (74). Предупреждения: Кверквелия (47), Тарасов (54), Фарфан (58), Головин (83), Денисов (85), Ан. Миранчук (90). 23 (8) удары (в створ) 9 (4)

5 фолы 17

7 угловые 2

0 офсайды 1

58 % владения мячом 42

Счет был открыт в середине первого тайма: легионер «Локомотива» Фарфан переправил мяч в сетку ворот Акинфеева после подачи углового. Под завершение 45 минут голкипер гостей Гильерме пропустил курьезный гол с тридцати метров. Однако во второй половине встречи ошибку допустил защитник ЦСКА Васин: он упустил мяч, а форвард Ари в одиночку вышел на ворота красно-синих и вывел «железнодорожников» вперед. Решил же исход встречи Тарасов, забив третий гол. Конец встречи омрачила игровая стычками между Головиным и Ари, по итогам которой бразилец покинул поле на носилках. Команда Юрия Семина одержала вторую победу подряд и возглавил турнирную таблицу РФПЛ.

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»