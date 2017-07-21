Премьер-лига, 2-й тур. «Локомотив» одержал победу в московском дерби

В рамках второго тура РФПЛ состоялось столичное дерби . ЦСКА на своем поле принимал «Локомотив».
Премьер-лига. 2-й тур.
ЦСКА – ЛОКОМОТИВ – 1:3 (1:1)
Москва. 21 июля.
Стадион: «ВЭБ-Арена».
Судья: Сергей Карасев (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников (Миланов, 81), Фернандес, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Головин, Дзагоев (Оланаре, 68), Витиньо.
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Лысов, Фарфан, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари (Ан. Миранчук, 89).
Голы: 0:1 — Фарфан (23), 1:1 — Витиньо (42), 1:2 — Ари (66), 1:3 — Тарасов (74).
Предупреждения: Кверквелия (47), Тарасов (54), Фарфан (58), Головин (83), Денисов (85), Ан. Миранчук (90).
23 (8) удары (в створ) 9 (4)
5 фолы 17
7 угловые 2
0 офсайды 1
58 % владения мячом 42
Источник: Еженедельник «Футбол»