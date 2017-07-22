Премьер-лига. 2-й тур. «Краснодар» переиграл «Тосно»

«Краснодару» и «Тосно» однажды уже доводилось играть друг с другом в официальных матчах: в сезоне-2013/14 жребий свел их в 1/4 финала Кубка России. Тогда «быки» одержали легкую победу — 3:0. В этот раз «Тосно» отчаянно сопротивлялось и поначалу смотрелось не хуже, однако «Краснодар» все же взял свое.

Премьер-лига. 2-й тур

КРАСНОДАР— ТОСНО – 2:0 (0:0)

Краснодар. 22 июля.

Стадион «Краснодар». 20125 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва)

Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе (Перейра, 46), Газинский (Шишкин, 28), Подберезкин (Жигулев, 68), Жоаозиньо, Вандерсон, Классон.

Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Кутин, Мелкадзе (Альшин, 64), Кашчелан (Карвальо, 65), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Роша (Марков, 71).

Голы: Перейра (58), Жоаозиньо (66).

Предупреждения: Гранквист (27), Кашчелан (52).

20 (9) удары (в створ) 10 (1)

8 фолы 9

10 угловые 3

3 офсайды 1

65 % владения мячом 35

В дебюте встречи показалось, что гости не собираются отсиживаться в обороне: уже к 4-й минуте они провели пару быстрых атак, одна из которых закончилась неплохим ударом по воротам Синицына, правда, неточным. У хозяев бросалось в глаза отсутствие Федора Смолова, без которого в нападении команда смотрелась довольно беззубо. На 12-й минуте краснодарцы сами чуть не привезли себе гол: ошибка в защите привела к опасному удару Заболотного, и лишь мастерство вратаря «Краснодара» спасло хозяев от гола. После этого команда Игоря Шалимова стала постепенно просыпаться, и вскоре уже Давиду Юрченко пришлось демонстрировать вратарское мастерство. Скоро игра окончательно успокоилась: «Краснодар» много владел мячом, но почти не создавал угроз воротам Юрченко, а у гостей перестало получаться толком зацепиться за мяч. Первый тайм неспешно прикатился к концу без забитых мячей. Второй тайм «Краснодар» начал на порядок активнее, и это принесло результат. Удар вышедшего на замену Перейры выглядел не очень опасным, но Юрченко сплоховал: от его рук мяч залетел в ближний угол. После пропущенного мяча «Тосно» откровенно посыпалось, и через 10 минут «Краснодар» удвоил преимущество. Великолепную многоходовую комбинацию точным ударом завершил Жоаозиньо. Еще через 5 минут Гранквист мог делать счет крупным, но не попал в пустые ворота. Моменты у краснодарцев пошли один за другим, тогда как у гостей перестало получаться вообще что-либо. До самого конца встречи хозяева осаждали ворота «Тосно», и гостям повезло, что дело не дошло до разгрома. 2:0 — «Краснодар» одерживает вторую победу в сезоне, а тосненцы пока не могут забить свой первый мяч в РФПЛ.

Фото: твиттер ФК «Тосно»

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football