Премьер-Лига. 2-й тур. «Арсенал» обыграл «СКА Хабаровск»

Автор: Лидия Дидык 0

Арсенал-СКА

Завершилась программа второго тура РФПЛ. «Арсенал» обыграл «СКА Хабаровск».

Премьер-лига. 2-й тур
АРСЕНАЛ — СКА ХАБАРОВСК  – 1:0 (1:0)
Тула. 24 июля
Стадион: «Арсенал». 7493 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Москва)
«Арсенал»: Габулов, Григилава, Сунзу, Беляев, Александров, Берхамов (Максимов, 83), Ткачев (Горбатенко, 79), Чаушич, Бурчану, Расич (Джорджевич, 46), Шевченко.
«СКА Хабаровск»: Довбня, Гришко, Эдиев, Пуцко, Баляйкин (Калинский, 67), Черевко, Дедечко, Казанков (Федотов, 55), Никифоров, Лескано (Кобялко, 61), Корян.
Голы: 1:0 — Ткачев (18).
Предупреждения: Казанков (31), Черевко (40), Габулов (90).

10 (5) удары (в створ) 5 (1)
18 фолы 14
угловые 4
офсайды 2
52 % владения мячом 48

Первый тайм остался за хозяевами поля. «Арсенал» постоянно атаковал, но забили туляки со штрафного благодаря пушке Ткачева. Во второй половине матча гости и вовсе перестали играть, позволяя все чаще подходить к своим воротам.  «Арсенал» продлил свою удачную серию в матчах против «Хабаровска»: пять из шесть последних игр выиграл тульский клуб. В результате — второе поражение новичков Премьер-Лиги и первая победа «Арсенала» в сезоне.

Фото: Официальный твиттер тульского «Арсенала»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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