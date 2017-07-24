Премьер-Лига. 2-й тур. «Арсенал» обыграл «СКА Хабаровск»

Завершилась программа второго тура РФПЛ. «Арсенал» обыграл «СКА Хабаровск».

Премьер-лига. 2-й тур

АРСЕНАЛ — СКА ХАБАРОВСК – 1:0 (1:0)

Тула. 24 июля

Стадион: «Арсенал». 7493 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва)

«Арсенал»: Габулов, Григилава, Сунзу, Беляев, Александров, Берхамов (Максимов, 83), Ткачев (Горбатенко, 79), Чаушич, Бурчану, Расич (Джорджевич, 46), Шевченко.

«СКА Хабаровск»: Довбня, Гришко, Эдиев, Пуцко, Баляйкин (Калинский, 67), Черевко, Дедечко, Казанков (Федотов, 55), Никифоров, Лескано (Кобялко, 61), Корян.

Голы: 1:0 — Ткачев (18).

Предупреждения: Казанков (31), Черевко (40), Габулов (90).

10 (5) удары (в створ) 5 (1)

18 фолы 14

3 угловые 4

3 офсайды 2

52 % владения мячом 48

Первый тайм остался за хозяевами поля. «Арсенал» постоянно атаковал, но забили туляки со штрафного благодаря пушке Ткачева. Во второй половине матча гости и вовсе перестали играть, позволяя все чаще подходить к своим воротам. «Арсенал» продлил свою удачную серию в матчах против «Хабаровска»: пять из шесть последних игр выиграл тульский клуб. В результате — второе поражение новичков Премьер-Лиги и первая победа «Арсенала» в сезоне.

Фото: Официальный твиттер тульского «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»