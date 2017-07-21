Премьер-лига. 2-й тур. «Анжи» одержал победу на домашнем поле

Завершилась игра «Анжи» — «Амкар». «Анжи» победил на своем поле.

Премьер-лига. 2-й тур

АНЖИ — АМКАР – 1:0 (1:0)

Каспийск. 21 июля.

Стадион: «Анжи-Арена». 5570 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Анжи: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Карасев (Гулиев, 55), Данченко (Базелюк, 70), Афонин, Мамтов (Кацаев, 71), Яковлев, Маркелов.

Амкар: Нигматуллин, Занев, Идову, Сиваков, Зайцев, Гиголаев (Конде, 46), Шаваев (Комолов, 40), Костюков, Гол, Гасилин, Бодул.

Гол: 1:0 – Брызгалов (23).

Предупреждения: Брызгалов (11), Гиголаев (39), Полуяхтов (45), Сиваков (46), Конде (75), Салугин (86), Костюков (90).

9 (3) удары (в створ) 5 (2)

13 фолы 21

3 угловые 2

2 офсайды 1

58 % владения мячом 42

«Анжи» одержал свою первую победу в этом сезоне. И вполне заслуженно. Клуб довольно уверенно проводил атаки, а одна из них уже в первом тайме завершилась голом в исполнении Брызгалова. Футболист распечатал ворота «Амкара» ударом головой. Второй тайм тоже остался за хозяевами поля. В результате — 1:0 и минимальная, но уверенная победа «Анжи».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»