Премьер-лига. 2-й тур. «Анжи» одержал победу на домашнем поле

Завершилась игра «Анжи» — «Амкар». «Анжи» победил на своем поле.
Премьер-лига. 2-й тур
АНЖИ — АМКАР – 1:0 (1:0)
Каспийск. 21 июля.
Стадион: «Анжи-Арена». 5570 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Анжи: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Карасев (Гулиев, 55), Данченко (Базелюк, 70), Афонин, Мамтов (Кацаев, 71), Яковлев, Маркелов.
Амкар: Нигматуллин, Занев, Идову, Сиваков, Зайцев, Гиголаев (Конде, 46), Шаваев (Комолов, 40), Костюков, Гол, Гасилин, Бодул.
Гол: 1:0 – Брызгалов (23).
Предупреждения: Брызгалов (11), Гиголаев (39), Полуяхтов (45), Сиваков (46), Конде (75), Салугин (86), Костюков (90).
9 (3) удары (в створ) 5 (2)
13 фолы 21
3 угловые 2
2 офсайды 1
58 % владения мячом 42
«Анжи» одержал свою первую победу в этом сезоне. И вполне заслуженно. Клуб довольно уверенно проводил атаки, а одна из них уже в первом тайме завершилась голом в исполнении Брызгалова. Футболист распечатал ворота «Амкара» ударом головой. Второй тайм тоже остался за хозяевами поля. В результате — 1:0 и минимальная, но уверенная победа «Анжи».
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»