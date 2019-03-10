Премьер-лига. 19 тур. «Динамо» в домашнем матче уступило «Спартаку»

В рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги состоялось московское дерби — «Динамо» принимало московский «Спартак». «Красно-белые» победили динамовцев второй раз за сезон.

Премьер-лига. 19-й тур

ДИНАМО (МОСКВА) — СПАРТАК (МОСКВА) — 0:1 (0:1)

Химки. 10 марта.

Стадион «Арена Химки». 14 637 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш (Марков, 70), Козлов (Морозов, 65), Теттех, Жоаозиньо, Соу, Черных (Кардозу, 46), Луценко.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Ломовицкий, 90), Ханни (Ташаев, 83), Гулиев, Зобнин, Мелкадзе (Луис Адриано, 52), Зе Луиш.

Голы: 0:1 — Джикия (16)

Предупреждения: Соу (15), Гулиев (56), Айртон (69), Джикия (76), Луис Адриано (80), Зе Луиш (83), Евгеньев (84)

4 (1) удары (в створ) 4 (2)

11 фолы 13

9 угловые 6

2 офсайды 1

55 % владения мячом 45

«Динамо» активно начало первый тайм, но уже вскоре пропустило гол — после розыгрыша штрафного мяч обводящим стенку дальним ударом забил защитник «красно-белых» Джикия. После забитого мяча «Спартак» стал играть гораздо увереннее, несколько раз проведя опасные атаки, тем не менее, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в пользу гостей. Вторая половина встречи прошла уже под диктовку «Динамо». Большую часть тайма динамовцы провели в атаке, неоднократно угрожая воротам Селихова, имели несколько опасных моментов, но «бело-голубых» подвела реализация — матч завершился победой московского «Спартака». «Красно-белые» второй раз в сезоне обыгрывают московское «Динамо» и сохраняют за собой 4-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, динамовцы — на 10-м месте.

Фото: оф. «твиттер» ФК «Спартак»

Источник: еженедельник «Футбол»