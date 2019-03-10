Премьер-лига. 19-й тур. «Зенит» одержал волевую победу над «Уфой»

«Зенит» в Санкт-Петербурге одолел «Уфу». Все голы были забиты в первом тайме.

Премьер-лига. 19-й тур

ЗЕНИТ — УФА — 2:1 (2:1)

Санкт-Петербург. 10 марта.

Стадион: «Газпром Арена». 42 648 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Оздоев, 60), Кузяев (Шатов, 86), Барриос, Дзюба (Дриусси, 78), Азмун, Ригони.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Кротов, 78), Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев (Алиев, 67), Игбун, Бизяк (Вомбергар, 57).

Голы: 0:1 — Карп (25), 1:1 — Азмун (30), 2:1 — Ригони (34).

Предупреждения: Бизяк (15), Игбун (67).

14 (5) удары (в створ) 13 (3)

6 фолы 14

6 угловые 4

2 офсайды 0

59 % владения мячом 41

Уже в первом тайме были забиты три мяча. Счет открыли гости: Карп оказался точен. «Зенит» сразу же отыгрался, Азмун получил пас от Ригони и вколотил мяч в девятку. Аргентинский форвард также сам стал автором гола, пробив в касание после паса Дзюбы. Во втором тайме команды обменялись опасными ударами, но счет остался неизменным. Уфимцы продлили безвыигрышную серию до семи игр. Также команда Дмитрия Кириченко также терпит в чемпионате пятое поражение подряд.

Матч первого круга: «Уфа» — «Зенит» 0:2

Фото: твиттер клуба «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»