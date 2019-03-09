Премьер-лига. 19-й тур. ЦСКА обыграл «Рубин» в Москве

ЦСКА принимал «Рубин» в Москве. Команда Виктора Гончаренко взяла три очка, забив три безответных мяча.

Премьер-лига. 19-й тур

ЦСКА — РУБИН — 3:0 (1:0)

Москва. 9 марта.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 85), Нисимура (Бистрович, 66).

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец (Байрамян, 62), Подберезкин (Баширов, 46), Коновалов, Бухаров (Сагитов, 71), Полоз.

Голы: 1:0 – Нисимура (24), 2:0 – Чалов (84), 3:0 – Бийол (90).

Предупреждения: Камболов (62), Башкиров (64), Коновалов (74), Дивеев (85).

14 (10) удары (в створ) 8 (3)

12 фолы 10

5 угловые 2

0 офсайды 1

50 % владения мячом 50

Казанский клуб мог открыть счет уже на второй минуте встречи, но Цаллагов пробил выше ворот. ЦСКА же ответил ударом Влашича, но Бабурин отбил мяч. В середине первого тайма хозяева вышли вперед, Нисимура не промахнулся с близкой дистанции. Японец мог оформить дубль красивым ударом через себя, но чуть не дотянулся до мяча. Во втором тайме Влашич не смог реализовать два момента. «Рубин» Курбана Бердыева попытался создать опасные моменты, но атаки хладнокровно отбивались обороной хозяев. За пять минут до конца основного времени Чалов увеличил разрыв в счете. Нападающий «армейцев» достиг отметки в 10 голов за сезон. В дополнительное время Бийол установил окончательный счет встречи.

Фото: твиттер клуба ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»