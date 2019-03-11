Премьер-лига. 19-й тур. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом»

В матче 19-го тура чемпионата России в Грозном «Ахмат» принимал екатеринбургский «Урал». Матч завершился ничьей — 1:1.
Премьер-лига. 19-й тур
АХМАТ — УРАЛ — 1:1 (0:1)
Грозный. 11 марта.
Стадион «Ахмат-Арена». 14 637 зрителей.
Судья: Павел Кукуян (Сочи).
«Ахмат»: Городов, Мусалов, Мохаммади, Плиев, Семенов, Исмаэл (Мбенгуе, 88), Раванелли (Периша, 56), Шиманьский, Швец, Иванов (Митришев, 82), Балай.
«Урал»: Годзюр, Поляков, Меркулов, Страндберг, Кулаков, Егорычев, Эль-Кабир (Араторе, 76), Димитров, Бумаль, Бикфалви, Погребняк (Панюков, 63).
Голы: 0:1 — Мохаммади (38, в свои ворота), 1:1 — Балай (56, с пенальти).
Предупреждения: Эль-Кабир (55), Бериша (71), Городов (90).
17 (10) удары (в створ) 10 (4)
19 фолы 11
4 угловые 3
1 офсайды 1
50 % владения мячом 50
В первом тайме игроки «Ахмата» владели инициативой, но не смогли реализовать свои моменты. Счет же открыли гости — после контратаки и прострела полузащитника «Урала» Бикфалви мяч рикошетом от Мохаммади влетел в ворота грозненского клуба. В начале второго тайма арбитр встречи назначил пенальти, который успешно реализовал нападающий «Ахмата» Балай. Встреча завершилась ничьей.
Фото: Твиттер «Ахмата»
Источник: Еженедельник «Футбол»