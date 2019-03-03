Премьер-лига. 18 тур. «Уфа» дома проиграла «Динамо» — 1:2

В 18-м туре Российской Премьер-лиги встречались «Уфа» и московское «Динамо». «Бело-голубые» в концовке матче вырвали победу — 2:1.

Премьер-лига. 18-й тур

УФА — ДИНАМО — 1:2 (1:0)

Уфа. 3 марта.

Стадион «Нефтяник». 11 000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Пуцко, Живоглядов (Сухов, 85), Неделчару, Карп, Тилл (Вомбергар, 85), Пауревич, Сысуев (Алиев, 77), Игбун.

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, Морозов, Козлов, Теттех, Юсупов, Черных (Грулев, 76), Жоаозиньо, Марков, Луценко (Панченко, 89).

Голы: 1:0 — Игбун (32), 1:1 — Луценко (60), 1:2 — Грулев (90)

Предупреждения: Юсупов (13), Теттех (45), Козлов (67), Пауревич (72), Шуньич (78), Аликин (81), Йокич (86), Неделчару (90)

6 (4) удары (в створ) 11 (7)

9 фолы 14

2 угловые 10

2 офсайды 1

44% владения мячом 56

Первая половина встречи прошла за явным игровым преимуществом динамовцев. Москвичи проводили позиционные атаки, контролировали мяч, но все подходы гостей к воротам «Уфы» не увенчались успехом благодаря грамотной обороне башкирского клуба. А в середине первого тайма, несмотря на активную игру «Динамо», уфимцы открыли счет — после грубой ошибки защитника динамовцев Тони Шуньича гол ударом в пустые ворота забил нигерийский форвард «Уфы» Сильвестр Игбун. До перерыва счет не изменился — 1:0 в пользу хозяев. Во втором тайме «Динамо» продолжило диктовать темп игры, активно атакуя ворота соперника, что вылилось в гол нападающего «бело-голубых» Евгения Луценко головой после подачи углового. До самого конца игры гости владели преимуществом, уфимцы ограничивались редкими контратаками, ни одна из которых не принесла результата. Динамовцы же в итоге реализовали свое превосходство — гол после навеса с углового Жоаозиньо ударом в касание забил молодой форвард Вячеслав Грулев. «Динамо» одерживает важную для себя победу и поднимаются на 10-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, «Уфа» остается в зоне вылета на 15-й строке. Стоит отметить, что «бело-голубые» впервые выиграли выездной матч в нынешнем сезоне чемпионата России.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»