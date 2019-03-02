Премьер-лига. 18-й тур. «Урал» уступил «Зениту» в Екатеринбурге

«Зенит» в Екатеринбурге одержал победу. Исход встречи решил точный удар Азмуна перед свистком на перерыв.

Премьер-лига. 18-й тур

УРАЛ — ЗЕНИТ — 0:1 (0:1)

Екатеринбург. 2 марта. 5000 зрителей.

Стадион: «Екатеринбург-Арена».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Эрнани, 84), Барриос, Дзюба (Заболотный, 73), Азмун, Дриусси (Шатов, 88).

Голы: 0:1 — Азмун (43).

Предупреждения: Бумаль (30), Бикфалви (70), Эль Кабир (85), Лунев (90).

8 (3) удары (в створ) 15 (7)

14 фолы 9

6 угловые 7

2 офсайды 3

48 % владения мячом 52

С первых минут встречи «Урал» стал владеть мячом, но атаки хозяев не несли серьезной угрозы. Зенитовцы ответили подачей в штрафную площадь, Азмун чуть не дотянулся до мяча после передачи Оздоева. Погребняк мог вывести уральцев вперед, но удар экс-зенитовца был заблокирован защитниками. В конце тайма вступил в игру Годзюр. Вратарь екатеринбуржцев дважды выручил ворота после ударов Дриусси. В конце тайма гости из Санкт-Петербурга открыли счет, Азмун головой замкнул навес Оздоева. Во втором тайме «Зенит» имел несколько шансов увеличить разрыв в счете. Очередной удар Дриусси пришелся рядом со штангой после рикошета. Годзюр затем отбил плотный удар Дзюбы с линии вратарской, а позже Заболотный едва не замкнул прострел Жиркова. «Зенит» взял три очка в Екатеринбурге и сохраняют первую строчку в чемпионате. «Урал» же проигрывает петербуржцам третью очную встречу подряд.

Фото: твиттер клуба «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»