Премьер-лига. 17-й тур. «Зенит» уступил «Рубину»

В Санкт-Петербурге «Зенит» принимал казанский «Рубин». Подопечные Курбана Бердыева одержали победу.

Премьер-лига. 17-й тур

ЗЕНИТ — РУБИН — 1:2 (0:1)

Санкт-Петербург. 9 декабря.

Стадион «Газпром Арена». 48 657 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Шатов, Ерохин (Маркизио, 65), Мак (Заболотный, 55), Дриусси.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Сорокин, Калинин, Абдуллин (Степанов, 63), Уремович, Камболов, Байрамян, Могилевец, Сагитов (Бухаров, 85).

Голы: 0:1 — Сорокин (7), 0:2 — Сорокин (50), 1:2 — Паредес (59, с пенальти).

Предупреждения: Эрнани (18), Шатов (28), Байрамян (29), Калинин (39), Нету (49), Камболов (61), Уремович (78), Маркизио (85).

12 (3) удары (в створ) 3 (2)

10 фолы 9

8 угловые 2

1 офсайды 2

70 % владения мячом 30



Уже на 7-й минуте после подачи с углового Сорокин, выиграв борьбу в чужой штрафной, открыл счет встречи. Весь первый тайм «Зенит» пытался атаковать ворота «Рубина», но все заканчивалось провалом. Сразу после перерыва Сорокин оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Лунева. Чуть позже в своей штрафной казанцы сбили Эрнани. Арбитр назначил пенальти, которой успешно реализовал Паредес. Матч завершился победой «Рубина», а «Зенит» потерпел второе поражение подряд.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»