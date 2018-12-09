Премьер-лига. 17-й тур. «Уфа» притормозила «Краснодар»

Автор: Михаил Серебряков 0

«Краснодар» не смог переиграть «Уфу». В этой встрече голы забили Тилль и Игнатьев.

Премьер-лига. 17-й тур
КРАСНОДАР — УФА — 1:1 (1:1)
Краснодар. 9 декабря.
Стадион: «ФК Краснодар». 21 167 зрителей. 
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Сулейманов, 67), Перейра, Классон,(Уткин, 82), Вандерсон, Куэва (Рамирес, 67), Игнатьев.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46) Карп (Пауревич, 70) Салатич, Тилль, Игбун.
Голы: 0:1 — Оливье Тилль (12), 1:1 — Игнатьев (26).
Предупреждения: Спаич (50), Бизяк (61), Карп (64), Салатич (84), Игбун (87).

18 (4) удары (в створ) 3 (2)
10 фолы 18
угловые 0
офсайды 1
65 % владения мячом 35

«Уфа» открыла счет в матче. Живоглядов промчался по правому флангу, прострелил в штрафную, и Тилл пробив в одно касание, положил мяч точно в угол. Но хозяева смогли быстро отыграться. Перейра перехватил передачу и выполнил заброс на Игнатьева, и нападающий элегантно перебросил мяч через вратаря. После перерыва у обоих клубов были моменты, чтобы забить. Но больше голов зрители не увидели.

Фото: ФК «Краснодар»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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