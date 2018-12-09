Премьер-лига. 17-й тур. «Уфа» притормозила «Краснодар»

«Краснодар» не смог переиграть «Уфу». В этой встрече голы забили Тилль и Игнатьев.

Премьер-лига. 17-й тур

КРАСНОДАР — УФА — 1:1 (1:1)

Краснодар. 9 декабря.

Стадион: «ФК Краснодар». 21 167 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Сулейманов, 67), Перейра, Классон,(Уткин, 82), Вандерсон, Куэва (Рамирес, 67), Игнатьев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46) Карп (Пауревич, 70) Салатич, Тилль, Игбун.

Голы: 0:1 — Оливье Тилль (12), 1:1 — Игнатьев (26).

Предупреждения: Спаич (50), Бизяк (61), Карп (64), Салатич (84), Игбун (87).

18 (4) удары (в створ) 3 (2)

10 фолы 18

6 угловые 0

1 офсайды 1

65 % владения мячом 35

«Уфа» открыла счет в матче. Живоглядов промчался по правому флангу, прострелил в штрафную, и Тилл пробив в одно касание, положил мяч точно в угол. Но хозяева смогли быстро отыграться. Перейра перехватил передачу и выполнил заброс на Игнатьева, и нападающий элегантно перебросил мяч через вратаря. После перерыва у обоих клубов были моменты, чтобы забить. Но больше голов зрители не увидели.

Фото: ФК «Краснодар»

Источник: Еженедельник «Футбол»