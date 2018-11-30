Премьер-лига. 16-й тур. «Рубин» и «Динамо» разошлись миром в Казани

Шестнадцатый тур чемпионата России открылся в Казани, где «Рубин» принимал московских динамовцев. Встреча не выявила сильнейшего.

Премьер-лига. 16-й тур

РУБИН — ДИНАМО — 1:1 (0:0)

Казань. 30 ноября.

Стадион: «Казань Арена». зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Сагитов, 90), Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун (Полоз, 84).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Темников, 19), Шуньич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Москвичев, Черных (Грулев, 77), Кардозу (Липовой, 64), Луценко.

Голы: 1:0 — Луценко (69, в свои ворота), 1:1 — Грулев (86).

Предупреждения: Козлов (24), Темников (30), Азмун (52), Гранат (72).

6 (2) удары (в створ) 7 (1)

16 фолы 12

5 угловые 4

2 офсайды 2

51% владения мячом 49

Первый тайм прошел за игровым преимуществом хозяев встречи. В середине первого тайма Павел Могилевец имел момент вывести «Рубин» вперед, но команду спас Антон Шунин. В конце тайма выход один на один не реализовал Сердар Азмун. Иранец также попал в вратаря москвичей. Во втором тайме «Динамо» свои моменты не реализовали Евгений Луценко и Иван Темников. В конце встречи зрители увидели голы. Сначала мяч рикошетом от Луценко залетел в сетку ворот Шунина, а за пять минут до конца основного времени Вячеслав Грулев сравнял счет. Команды так и не выявили сильнейшего. «Динамо» пятую игру подряд не может выиграть в Премьер-лиге. Столько же длится безвыигрышная серия москвичей в гостевых матчах. У казанцев также продолжается безвыигрышная серия, но она составляет четыре матча. В то же время продолжается беспроигрышная серия над командой Дмитрия Хохлова: последний раз «Динамо» побеждало у «Рубина» в 2012 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»