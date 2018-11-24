Премьер-лига. 15 тур. «Анжи» сыграл вничью с «Рубином» — 1:1

В 15-м туре Российской Премьер-лиги встречались «Анжи» и «Рубин». Матч завершился ничьей — 1:1.

Премьер-лига. 15-й тур

АНЖИ — РУБИН — 1:1 (1:1)

Махачкала. 24 ноября.

Стадион «Анжи-Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Гапон, Чайковский, Кацаев (Понсе, 67), Ондуа, Гиголаев (Чансельор, 81), Савичев, Кулик, Долгов (Ахъядов, 74).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Уремович, Навас, Калинин, Цаллагов, Байрамян, Могилевец, Иг. Коновалов (Камболов, 46), Азмун, Полоз (Шекари, 64).

Голы: 0:1 — Калинин (27), 1:1 — Долгов (36)

Предупреждения: Чайковский (23), Камболов (50), Байрамян (70), Навас (76), Понсе (76)

7 (4) удары (в створ) 5 (2)

7 фолы 19

0 угловые 4

0 офсайды 2

47 % владения мячом 53

В начале встречи инициативу в свои руки взяли хозяева. Махачкалинцы провели несколько опасных атак, но не сумели извлечь из этого выгоду для себя. Ближе к середине тайма игра выровнялась, «Рубин» начал активно атаковать, благодаря чему и открыл счет в матче: после передачи вразрез Хорена Байрамяна гол сильным ударом из центра штрафной забил украинский полузащитник Игорь Калинин, проводивший свою первую игру в составе казанского клуба. А уже спустя 10 минут хозяева забили ответный мяч — ворота с передачи Игоря Чайковского поразил форвард «Анжи» Павел Долгов. В оставшееся до перерыва время гости пытались восстановить преимущество, тем не менее, первый тайм завершился с равным счетом — 1:1. Вторая половина матча прошла за явным преимуществом Рубина, несколько раз казанцы были близки к голу, но, благодаря самоотверженной обороне хозяев, до конца встречи больше не было забито ни одного мяча, игра завершилась вничью — 1:1. «Рубин» упускает возможность подняться в зону еврокубков, «Анжи» остается на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Фото: оф. сайт ФК «Анжи»