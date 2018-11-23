Премьер-лига. 15-й тур. «Локомотив» уступил «Уралу» в Москве

Московский «Локомотив» в Черкизове принимал гостей из Екатеринбурга. Москвичи уступили уральцам с минимальным счетом.

Премьер-лига. 15-й тур

ЛОКОМОТИВ — УРАЛ — 1:2 (1:1)

Москва. 23 ноября.

Стадион: «РЖД-Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Игнатьев, 57), Рыбусь, Крыховяк, И. Денисов, Тугарев (Фарфан, 46), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов (Эдер, 77).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждения: Ан. Миранчук (16), Ильин (25), Кулаков (75).

Голы: 1:0 — Смолов (26), 1:1 — Кулаков (31), 1:2 — Эль-Кабир (51 — с пенальти).

17 (8) удары (в створ) 8 (4)

13 фолы 10

6 угловые 8

0 офсайды 0

61% владения мячом 39

«Локомотив» с стартового свистка принялся атаковать ворота Годзюра. В середине тайма скорости в игре снизились, но железнодорожники продолжили штурмовать ворота, и в итоге добились своего. Федор Смолов мастерски убрал защитника и пробил в дальний угол. «Урал» отыгрался через пять минут, Денис Кулаков приложился по мячу и Гильерме не смог выручить. В конце тайма «Локомотив» мог выйти вперед снова, но момент не смог реализовать Роман Тугарев. В самом начале второго тайма Бенедикт Хеведес сфолил в собственной штрафной, и Сергей Лапочкин указал на «точку». Отман Эль-Кабир вывел «Урал» вперед. «Железнодорожники» отыграться так и не смогли. Самый верный момент упустил Гжегож Крыховяк: поляк не попал в створ ворот после паса Антона Миранчука. Екатеринбуржцы продолжают свою беспроигрышную серию, одержав четыре победы за последние шесть игр. Также «Урал» прервал безвыигрышную серию в матчах с «Локомотивом», которая составляла четыре игры.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»