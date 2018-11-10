Премьер-лига. 14-й тур. «Урал» одолел «Оренбург»

В матче 14-го тура РПЛ «Урал» в Екатеринбурге принимал «Оренбург». Дубль Николая Дмитрова принес победу хозяевам.

Премьер-лига. 14-й тур

УРАЛ — ОРЕНБУРГ — 2:1 (1:0)

Екатеринбург. 10 ноября.

Стадион «СКБ-Банк Арена». 4 213 зрителей

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль (Ильин, 74), Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 82), Панюков (Бавин, 78).

«Оренбург»: Довбня, Малых, Бегич, Сиваков, Андреев, Терехов, Кулишев (Деспотович, 56), Мишкич, Маляров, Сутормин, Чуканов (Алвеш, 87).

Голы: 1:0 — Дмитров (36), 2:0 — Дмитров (86), 2:1 — Бегич (89).

Предупреждения: Мишкич (45), Малых (62), Фидлер (84), Ильин (90).



9 (3) удары (в створ) 10 (3)

15 фолы 16

5 угловые 3

0 офсайды 2

52 % владения мячом 48

В конце первого тайма Эль-Кабир отдал точную передачу Дмитрову, который точным ударом отправил мяч прямо под штангу и открыл счет встречи. Имея минимальный перевес, хозяева успокоились, а у «Оренбурга» ничего не получалось. Лишь за несколько минут до конца матча «Урал» смог забить, автором стал тот же Дмитров, оформив дубль. Чуть позже гости смогли отыграть один мяч. Бегич с трех метров умудрился попасть в штангу, но от нее мяч полетел в сетку. «Урал» одержал победу и поднялся на шестое место.

Фото: ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»