Премьер-лига. 14-й тур. «Спартак» потерпел поражение в Уфе

«Спартак» приехал в Башкортостан на гостевую игру с «Уфой». Красно-белые потерпели очередное поражение в чемпионате.

Премьер-лига. 14-й тур

УФА— СПАРТАК — 2:0 (0:0).

Уфа. 11 ноября.

Стадион «Нефтяник».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич (Бизяк, 62), Карп, Тилль, Сысуев (Алиев, 89), Игбун.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия (Боккетти, 83), Глушаков (Пантелеев, 65), Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Луис Адриано (Зе Луиш, 71).

Предупреждения: Тилль (56), Попов (70), Пуцко (73), Сысуев (78), Кутепов (86), Карп (90).

Гол: 1:0 – Сысуев (75), 2:0 – Бизяк (90).

16 (3) удары (в створ) 8 (2)

14 фолы 8

4 угловые 2

3 офсайды 0

40% владения мячом 60

В первом тайме команды провели в равной борьбе. Самый опасный момент возник у Софьяна Ханни. Алжирец ударом по мячу задел перекладину. Во втором тайме уфимцы повели в счете благодаря точному удару Дмитрия Сысуева. Точку в встрече поставил Ловро Бизяк, забив решающий мяч в дополнительное время.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Автор: еженедельник «Футбол»