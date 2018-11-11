Премьер-лига. 14-й тур. «Спартак» потерпел поражение в Уфе

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Спартак» приехал в Башкортостан на гостевую игру с «Уфой». Красно-белые потерпели очередное поражение в чемпионате.

Премьер-лига. 14-й тур
УФА— СПАРТАК — 2:0 (0:0).
Уфа. 11 ноября.
Стадион «Нефтяник».
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич (Бизяк, 62), Карп, Тилль, Сысуев (Алиев, 89), Игбун.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия (Боккетти, 83), Глушаков (Пантелеев, 65), Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Луис Адриано (Зе Луиш, 71).
Предупреждения: Тилль (56), Попов (70), Пуцко (73), Сысуев (78), Кутепов (86), Карп (90).

Гол: 1:0 – Сысуев (75), 2:0 – Бизяк (90).

16 (3) удары (в створ) 8 (2)
14 фолы 8
4 угловые 2
3 офсайды 0
40% владения мячом 60

В первом тайме команды провели в равной борьбе. Самый опасный момент возник у Софьяна Ханни. Алжирец ударом по мячу задел перекладину. Во втором тайме уфимцы повели в счете благодаря точному удару Дмитрия Сысуева. Точку в встрече поставил Ловро Бизяк, забив решающий мяч в дополнительное время.

Фото: твиттер клуба «Спартак»
Автор: еженедельник «Футбол»

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