Премьер-лига. 14-й тур. «Ростов» и «Динамо» разошлись миром

«Ростов» на домашней арене встречался с московскими динамовцами. Зрители забитых голов так и не увидели.

Премьер-лига. 14-й тур

РОСТОВ — ДИНАМО — 0:0.

Ростов-на-Дону. 10 ноября.

Стадион «Ростов Арена». 27 437 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Логашов, 62), Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Сигурдарсон.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

Предупреждения: Хольмен (3), Ингасон (25), Марков (45), Шунич (63), Евгеньев (85).

15 (3) удары (в створ) 6 (2)

9 фолы 9

4 угловые 3

0 офсайды 2

58% владения мячом 42

Первый тайм прошел в равной борьбе. Команда Валерия Карпина искала счастья через атаки с фланга, но существенной угрозы они не таили. Динамовцы же ответили ударом парашютом в исполнении Федора Черных. Футболист сборной Литвы ударил слабо. В концовке тайма «Ростов» усилил давление, но москвичи сохранили ворота в неприкосновенности. Второй тайм оказался богатым на голевые моменты. Самый опасный произошел за 15 минут до конца основного времени. Дмитрий Скопинцев приложился по мячу, но Шунин в прыжке спас ворота. Аяз Гулиев не смог попасть в пустые ворота с острого угла. Ростовчане не проигрывают динамовцам на домашнем поле четвертую игру подряд, а «Динамо» не может взять три очка в гостях на протяжении восьми игр подряд.

Фото: твиттер клуба «Ростов»

Автор: еженедельник «Футбол»