Премьер-лига. 13 тур. «Анжи» дома обыграл «Енисей» — 2:1

В 13-м туре Российской Премьер-лиги встречались «Анжи» и «Енисей». Победу одержал махачкалинский клуб — 2:1.

Премьер-лига. 13-й тур

АНЖИ — ЕНИСЕЙ — 2:1 (1:0)

Махачкала. 5 ноября.

Стадион «Анжи-Арена».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Анжи» : Дюпин, Чансельор, Удалый, Гапон, Рабиу (Кацаев, 23 (Мохаммад, 90)), Гиголаев, Ондуа, Чайковский, Глебов, Кулик, Понсе (Долгов, 87).

«Енисей» : Юрченко, Ятченко (Обрадович, 66), Кичин, Дугалич, Гасанов, Огуде (Харитонов, 77), Фатуллаев, Зотов, Комков, Саркисов (Комолов, 75), Кутьин.

Голы: 1:0 — Понсе (35, с пенальти), 1:1 — Саркисов (53), 2:1 — Понсе (57, с пенальти)

Предупреждения: Удалый (19), Комков (34), Чансельор (65), Обрадович (74), Глебов (79), Зотов (88), Юрченко (90).

7 (4) удары (в створ) 5 (2)

7 фолы 19

0 угловые 4

0 офсайды 2

47 % владения мячом 53

Команды начали игру довольно медленно, с трудом удерживая мяч и практически не атакуя. Большую часть первого тайма махачкалинцы и красноярцы провели в борьбе за мяч в центре поля, изредка угрожая воротам соперника благодаря стандартам и обоюдным ошибкам. В середине тайма поле вынужденно покинул полузащитник хозяев Мохаммед Рабиу, вместо него на поле вышел Адлан Кацаев. А за 10 минут до перерыва полузащитник «Енисея» Михаил Комков в неочевидной ситуации толкнул в своей штрафной игрока соперников, вследствие чего в ворота красноярского клуба был назначен пенальти, который уверенно реализовал форвард «Анжи» Андрес Понсе — 1:0. После перерыва гости начали действовать гораздо активнее, что вылилось в гол, забитый Артуром Саркисовым после стремительной контратаки, начавшейся после грубой ошибки махачкалинцев при розыгрыше штрафного — 1:1. Тем не менее, ничейный счет продержался недолго — уже спустя 3 минуты футболисты «Анжи» снова получили право на пенальти, который реализовал все тот же Понсе — 2:1. Оставшееся до конца матча время «Енисей» пытался сравнять счет, но не сумел создать ни одной опасной атаки. Игроки дагестанского клуба, в свою очередь, не допустили ни одной серьезной ошибки и закономерно довели дело до победы. «Анжи» одерживает 4-ю победу в сезоне и поднимается в зону стыковых матчей , «Енисей» терпит 2-е поражение подряд и остается на последнем месте турнирной таблицы.

Фото: оф. сайт ФК «Анжи»