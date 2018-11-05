Премьер-лига. 13-й тур. «Оренбург» взял верх над «Рубином»

В рамках 13-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле принимал казанский «Рубин». Реализованный пенальти позволил команде Владимира Федотова взять три очка.

Премьер-лига. 13-й тур

ОРЕНБУРГ — РУБИН — 1:0 (0:0)

Оренбург. 5 ноября.

Стадион: «Газовик».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Оренбург»: Довбня, Андреев, Бегич, Сиваков, Терехов, Афонин, Мишкич, Малых, Сутормин, Галаджан (Кулишев, 89), Чиркин (Чуканов, 46).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин, Навас, Уремович, Кудряшов, Устинов, Камболов, Иг. Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 72), Байрамян, Полоз (Бухаров, 62).

Гол: 1:0 – Сутормин (57 – с пенальти).

Предупреждения: Бегич (18), Камболов (18), Кудряшов (56), Ив. Коновалов (63), Афонин (72).

Удаление: Сорокин (87).

10 (2) удары (в створ) 7 (0)

23 фолы 14

3 угловые 4

0 офсайды 2

46 % владения мячом 54

Казанцам с первых же минут пришлось нелегко. Иван Коновалов несколько раз выручил «Рубин». Оренбуржцы на исходе получаса игры имели отличную возможность выйти вперед. Филип Уремович подставил ногу при простреле во вратарскую зону, и едва не забил в свои ворота, но мяч задел перекладину. «Рубин» же ответил парой забросов, но защита «Оренбурга» сыграла безупречно. Во втором тайме хозяева встречи открыли счет, пенальти уверенно реализовал Алексей Сутормин. Команда Курбана Бердыева забрала мяч и имела несколько шансов сравнять счет, однако моментами воспользоваться не сумела. Исход игры стал ясен, после грубого фола Егора Сорокина: защитник сразу же увидел перед собой красную карточку.

Фото: твиттер клуба «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»