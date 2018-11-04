Премьер-лига. 13-й тур. «Краснодар» и «Ростов» не выявили победителя

В Краснодаре состоялся матч 13-го тура чемпионата России между местной командой и «Ростовом». «Быки» не смогли удержать победный счет.

Премьер-лига. 13-й тур.

КРАСНОДАР – РОСТОВ – 2:2 (1:1).

Краснодар. 4 ноября.

Стадион: «ФК Краснодар». 34 652 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Куэва, 66), Классон, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 77).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Щадин, Гулиев (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртарссон, 77), Сигурдарсон (Ионов, 64).

Голы: 0:1 – Шомуродов (7), 1:1 – Ари (16), 2:1 – Ари (72), 2:2 – Ингасон (81).

Предупреждения: Перейра (57).

13 (2) удары (в створ) 15 (5)

11 фолы 14

2 угловые 6

5 офсайды 2

60% владения мячом 40

Ростовчане активнее начали встречу и смогли выйти вперед уже на седьмой минуте встречи. Эльдор Шомуродов удачно подстроился под удар после серии рикошетов. Но хозяева встречи смогли практически сразу отыграться: Ари замкнул подачу Газинского. В концовке тайма «Краснодар» забил еще один гол, однако арбитр зафиксировал нарушение того же Ари. Во втором тайме «Ростов» выровнял игру, ловя соперника в искусственном офсайде. К концу встречи команды снова обменялись голами. Сначала Ари оформил дубль, а за десять минут до конца основного времени равенство в счете сделал Сверрир Ингасон. «Краснодар» продолжает беспроигрышную домашнюю серию.

Фото: твиттер клуба «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»