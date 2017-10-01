Премьер-лига. 12-й тур. «Зенит» не смог переиграть «Анжи»

На стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоялся матч 12-го чемпионата России между махачкалинским «Анжи» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча первой и последней команд РФПЛ завершилась боевой ничьей.

Премьер-лига. 12-й тур.

АНЖИ – ЗЕНИТ – 2:2 (1:0)

Каспийск. 1 октября.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич (Кацаев, 46), Бакаев, Брызгалов, Данченко (Хубулов, 83), Прудников (Дибиргаджиев, 73), Маркелов, Яковлев.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 80), Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 52), Дзюба, Кокорин, Полоз (Ригони 62).

Голы: 1:0 – Данченко (20), 1:1 – Кокорин (57), 2:1 — Кацаев (59), 2:2 — Паредес (85).

Предупреждения: Фибель (13), Маркелов (23), Краневиттер (36), Данченко (81).

8 (3) удары (в створ) 12 (5)

9 фолы 13

1 угловые 5

1 офсайды 1

34 % владения мячом 64

«Зенит» владел территориальным преимуществом, однако на фоне усталости после матча в Лиге Европы против «Реала Сосьедад» подходы к воротам соперника давались тяжело. «Анжи», в свою очередь, грамотно играл вторым номером, несколько раз ловя петербуржцев на ошибках в передачах и выбираясь в контратаки. Одна из таких вылазок в середине первого тайма закончилась забитым голом: Данченко вовремя ворвался в свободную зону штрафной Лунева, который до этого не пропускал на протяжении 614 минут, и переправил мяч в сетку после прострела партнера.

Во второй половине встречи сине-бело-голубые ринулись отыгрываться и смогли быстро сравнять счет. На угловом Кокорин опередил Будакова и восстановил равновесие. Правда, ненадолго. Спустя 2 минуты махачкалинцы снова вышли вперед. Вышедший в перерыве на замену Кацаев вышел один на один с голкипером и переиграл его. «Зенит» впервые в нынешнем сезоне пропустил более одного мяча в РФПЛ. На последних минутах гости нашли себе силы отыграться. После дальнего удара Паредеса снаряд отскочил от Брызгалова и оказался в воротах.

Фото: Официальный твиттер ФК «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»