Премьер-лига. 12-й тур. «Уфа» не пропустила от ЦСКА

Завершилась очередная игра 12-го тура РФПЛ. ЦСКА на своем поле принимал «Уфу». И не сумел одержать победу.

Премьер-лига. 12-й тур

ЦСКА — УФА – 0:0.

Москва. 1 октября.

Стадион: «ВЭБ-Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум (Миланов, 76), Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 69).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Карп, 84), Сысуев (Обляков, 67), Игбун (Фатай, 80).

Нереализованный пенальти: Натхо (89, вратарь).

10 (5) удары (в створ) 7 (4)

17 фолы 13

9 угловые 4

0 офсайды 4

59 % владения мячом 41

На протяжении всего матча красно-синие пытались взломать оборону гостей, но уфимцы не давали сопернику забить гол. Нечасто сами игроки «Уфы» выходили в контратаки, но мяч не доходил до цели. Самый реальный шанс открыть счет имел футболист «армейцев» Натхо: на 89-й минуте израильтянин пробивал пенальти в ворота Беленова, но голкипер поймал мяч. Таким образом, команда Гончаренко набрала 21 балл и не сумели сместить с третьей строчки «Краснодар». «Горожане» же набирают очки во второй встрече подряд после 6-матчевой серии без побед.

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»