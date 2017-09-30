Премьер-лига. 12-й тур. «Спартак» дома взял верх над «Уралом»

Завершился матч «Спартак» — «Урал». Команда Массимо Карреры обыграла гостей на классе.

Премьер-лига. 12-й тур.

СПАРТАК — УРАЛ – 2:0 (1:0)

Москва. 30 сентября.

Стадион: «Открытие Арена»

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Спартак: Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Роша, Адриано (Пашалич, 87).

Урал: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев (Ильин, 52), Чантурия (Чернов, 78), Кулаков, Глушков (Фидлер, 67), Бумаль, Бикфалви.

Голы: 1:0 – Самедов (36), 2:0 – Роша (51).

Предупреждения: Бумаль (22), Балажиц (31, 74), Ароян (67).

Удаление: Балажиц (74).

14 (7) удары (в створ) 6 (4)

15 фолы 15

4 угловые 2

2 офсайды 0

59 % владения мячом 41

Несмотря на не слишком высокий темп спартаковцы завладели инициативой с первых минут и перевели игру на половину поля соперника. Попытки взятия ворот закончились голом Александра Самедова, на 36-й минуте уложившего мяч точно в угол ворот. В начале второго тайма свой шанс реализовал Педро Роша, гол в ворота «Урала» стал для бразильца первым в составе красно-белых. Последние двадцать минут гостям и вовсе пришлось несладко в меньшинстве: арбитр Безбородов показал вторую желтую карточку Грегору Балажицу и удалил словенца с поля. 2:0, и возвращение «Спартака» в первую половину турнирной таблицы РФПЛ.

Фото: официальный сайт ФК «Спартак»

Источник: еженедельник «Футбол»