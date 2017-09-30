Премьер-лига. 12-й тур. «Спартак» дома взял верх над «Уралом»

Завершился матч «Спартак» — «Урал». Команда Массимо Карреры обыграла гостей на классе.
Премьер-лига. 12-й тур.
СПАРТАК — УРАЛ – 2:0 (1:0)
Москва. 30 сентября.
Стадион: «Открытие Арена»
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Спартак: Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Роша, Адриано (Пашалич, 87).
Урал: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев (Ильин, 52), Чантурия (Чернов, 78), Кулаков, Глушков (Фидлер, 67), Бумаль, Бикфалви.
Голы: 1:0 – Самедов (36), 2:0 – Роша (51).
Предупреждения: Бумаль (22), Балажиц (31, 74), Ароян (67).
Удаление: Балажиц (74).
14 (7) удары (в створ) 6 (4)
15 фолы 15
4 угловые 2
2 офсайды 0
59 % владения мячом 41
Несмотря на не слишком высокий темп спартаковцы завладели инициативой с первых минут и перевели игру на половину поля соперника. Попытки взятия ворот закончились голом Александра Самедова, на 36-й минуте уложившего мяч точно в угол ворот. В начале второго тайма свой шанс реализовал Педро Роша, гол в ворота «Урала» стал для бразильца первым в составе красно-белых. Последние двадцать минут гостям и вовсе пришлось несладко в меньшинстве: арбитр Безбородов показал вторую желтую карточку Грегору Балажицу и удалил словенца с поля. 2:0, и возвращение «Спартака» в первую половину турнирной таблицы РФПЛ.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СпартакУрал 1:0 36' Александр Самедов pic.twitter.com/3eKtWLHHhK
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 30, 2017
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СпартакУрал 2:0 51' Педро Роша pic.twitter.com/3fRR83KyNp
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) September 30, 2017
Фото: официальный сайт ФК «Спартак»
Источник: еженедельник «Футбол»