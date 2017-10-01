Премьер-лига. 12-й тур. «Локомотив» побеждает «Динамо» с крупным счетом

Автор: Владимир Шевелев 0

Миранчуки

Завершился матч «Локомотив» — «Динамо». Железнодорожники разгромили бело-голубых.
Премьер-лига. 12-й тур.

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО – 3:0 (2:0)

Москва. 1 октября.
Стадион: «Локомотив». 12007 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва)
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев (Ротенберг, 82), И. Денисов, Тарасов (Баринов, 84), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов (В. Денисов, 46), Эдер.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников (Ташаев, 65), Соу (Зотов, 15), Луценко, Тьям, Бечирай (Обольский, 74).
Голы: 1:0 – Фенандеш (24), 2:0 – Эдер (33), 3:0 – Ал. Миранчук (58).
Предупреждение: И. Денисов (62).

16 (9) удары (в створ) 7 (5)
8 фолы 7
4 угловые 3
2 офсайды 1
55 % владения мячом 45

В матче «Локомотив» — «Динамо» встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы. Игра так и проходила – железнодорожники больше атаковали, бело-голубые искали счастья в контратаках. Преимущество красно-зеленых в первом тайме воплотили в голы блистательный Фернандеш и новичок команды португалец Эдер. Во второй половине Алексей Миранчук после паса своего брата перекинул Шунина и сделал счет 3:0. Игра так и закончилась – «Локо» продолжает преследовать «Зенит», динамовцы опускаются в зону вылета.

Фото: твиттер ФК «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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