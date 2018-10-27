Премьер-лига. 12-й тур. Голевая ничья в Туле

«Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью. Гости смогли уйти от поражения благодаря голу Поповича в концовке встречи.
Премьер-лига. 12-й тур
АРСЕНАЛ — ОРЕНБУРГ — 2:2 (1:0).
Тула. 27 октября.
Стадион «Арсенал».
Судья: Алексей Сухой (Люберцы)
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 74), Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов (Ткачев, 64) ,Бакаев (Лесовой, 66), Костадинов, Джорджевич
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 55), Попович (Бреев, 87), Мишкич, Козлов (Галаджан, 72).
Голы: 1:0 — Мирзов (42), 1:1 — Терехов (61), 2:1 — Джорджевич (66), 2:1 — Попович (76),
Предупреждения: Горбатенко (21), Ойеволе (38), Сиваков (50), Ткачев (77), Попович (85).
8 (5) удары (в створ) 5 (4)
9 фолы 18
8 угловые 3
1 офсайды 5
52 % владения мячом 48
«Оренбург» в этом сезоне на выезде набрал 10 очков и проиграл лишь трижды, причем столичным командам. И на этот раз подопечным Владимира Федотова удалось продолжить свою удачную гостевую серию. Хотя счет в матче открыл «Арсенал». Фролов выбил мяч прямо на ход Джорджевичу, черногорец прострелил на дальнюю штангу, мяч отскочил к Мирзову, который пробил мощно в ближний угол.
Во втором тайме гости прибавили и сумели сравнять счет. Малых навесил в штрафную, и Терехов головой переправил мяч в сетку. Однако туляки спустя пару минут вышли вперед. Джоржавич пробил ударом скорпиона после подачи со штрафного. Но «Оренбург» снова смог сделать счет ничейным. Мишкич навесил с правого фланга, и Попович выиграв борьбу за мяч, головой вколотил его в дальний угол ворот Левашова.
Фото: ФК «Арсенал»
Источник: Еженедельник «Футбол»