Премьер-лига, 12-й тур. «Арсенал» одержал минимальную победу над «Краснодаром»

Состоялся первый матч 12-го тура первенства России. «Арсенал» сумел преподнести сенсацию, переиграв «Краснодар».

Премьер-лига. 12-й тур

АРСЕНАЛ — КРАСНОДАР – 1:0 (1:0)

Тула. 29 сентября.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Арсенал»: В. Габулов, К. Комбаров, Хагуш (Денисов, 89), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 78), Кангва.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин (Мамаев, 46), Каборе, Классон, Вандерсон (Окриашвили,70), Смолов.

Голы: 1:0 – Джорджевич (16),

Предупреждение: Горбатенко (44), Бурчану (45), Мартынович (90).

Удаление: Каборе (56).

19 (8) удары (в створ) 7 (2)

14 фолы 7

4 угловые 7

3 офсайды 2

43 % владения мячом 57

Счет открыли хозяева: на 16-й минуте игрок туляков Джорджевич подстроился под подачу одноклубника и головой перевел мяч в сетку дальнего угла ворот. Далее «оружейники» не давали южанам шансов на создание каких-либо опасных моментов у своих ворот, а также регулярно напрягали защиту соперника выходами в контратаки. Во втором тайме прямое удаление получил полузащитник «Краснодара» Каборе: футболист был наказан за фол «последней надежды» на Кангва. Команда Божовича продолжила спокойно отстаивать результат. На последних минутах встречи Мамаев имел шанс сравнять счет, но не смог реализовать момент после выхода один на один. В итоге «Арсенал» набирает 14 очков и поднимается на 10-е место в турнирной таблице. «Краснодар» же остался с 21 баллом, не сумев потеснить «Локомотив» со второй позиции в чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»