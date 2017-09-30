Премьер-лига. 12-й тур. «Амкар» побеждает «Рубин»

Завершился матч «Рубин» — «Амкар». Игра завершилась победой гостей.

Премьер-лига. 12-й тур.



РУБИН — АМКАР – 0:1 (0:0)



Казань. 30 сентября.

Стадион: «Казань-Арена». 5 375 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, М’Вила, Оздоев, Карадениз (Лестьен, 74), Азмун, Канунников (Жемалетдинов, 66).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Сиваков, 90), Баланович, Афаг, Прокофьев.



Гол: 0:1 – Гол (78).

Предупреждения: М’Вила (57), Милькович (57), Гранат (60), Гол, (63)

9 (4) удары (в створ) 5 (3)

15 фолы 12

6 угловые 0

0 офсайды 3

60 % владения мячом 40

«Рубин» потерпел досаднейшее домашнее поражение от «Амкара» с минимальным счётом 0:1. Большую часть встречи казанцы владели мячом и инициативой, но в конечном итоге удача сегодня от них отвернулась. Коллектив Гаджи Гаджиева одержал невероятно тяжёлую, но столько нужную и важную победу.

Фото: ФК «Рубин»

Источник: еженедельник «Футбол»