Премьер-лига. 12-й тур. «Амкар» побеждает «Рубин»

Завершился матч «Рубин» — «Амкар». Игра завершилась победой гостей.
Премьер-лига. 12-й тур.
РУБИН — АМКАР – 0:1 (0:0)
Казань. 30 сентября.
Стадион: «Казань-Арена». 5 375 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, М’Вила, Оздоев, Карадениз (Лестьен, 74), Азмун, Канунников (Жемалетдинов, 66).
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Сиваков, 90), Баланович, Афаг, Прокофьев.
Гол: 0:1 – Гол (78).
Предупреждения: М’Вила (57), Милькович (57), Гранат (60), Гол, (63)
9 (4) удары (в створ) 5 (3)
15 фолы 12
6 угловые 0
0 офсайды 3
60 % владения мячом 40
«Рубин» потерпел досаднейшее домашнее поражение от «Амкара» с минимальным счётом 0:1. Большую часть встречи казанцы владели мячом и инициативой, но в конечном итоге удача сегодня от них отвернулась. Коллектив Гаджи Гаджиева одержал невероятно тяжёлую, но столько нужную и важную победу.
Фото: ФК «Рубин»
Источник: еженедельник «Футбол»