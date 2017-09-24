Премьер-лига. 11-й тур. «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар»

На стадионе «Краснодар» состоялся матч 11-го чемпионата России между одноименной командой и санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали восьмую победу в РФПЛ и продолжают единолично лидировать в турнире.

КРАСНОДАР – ЗЕНИТ – 0:2 (0:2)

Краснодар. 24 сентября.

Стадион: «Краснодар».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин (Жоазиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин (Вандерсон, 46), Каборе (Окриашвили, 75), Перейра, Классон, Смолов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз (Паредес, 69).

Голы: 0:1 – Ерохин (30), 0:2 – Полоз (36).

Предупреждения: Перейра (45), Краневиттер (63).

8 (5) удары (в створ) 9 (6)

18 фолы 10

6 угловые 2

3 офсайды 2

58 % владения мячом 42

В случае победы над «Зенитом» в домашнем матче «Краснодар» мог догнать петербуржцев по очкам и разделить с ними первое место. Дополнительную мотивацию игрокам черно-зеленой команды должен был придать отмечающийся день города. Однако сине-бело-голубые намерены были испортить праздник «горожанам». Перед перерывом лидеры чемпионата отправили два «подарка» в ворота соперников. Забитыми мячами отметились бывшие футболисты «Ростова» — клуба из другого южного города России – Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Для обоих эти голы стали вторыми в составе «Зенита».

Во втором тайме «быки», чаще забивающие именно после пятнадцатиминутного перерыва, предприняли многочисленные попытки сравнять счет. Но Лунев смог сохранить свои владение в неприкосновенности и довел свою сухую серию до семи матчей подряд во всех турнирах.

Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»