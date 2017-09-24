Премьер-лига. 11-й тур. «Урал» уверенно обыграл «Тосно»

Завершился очередной матч 11-го тура Премьер-Лиги. «Урал» одержал домашнюю победу.
Премьер-лига. 11-й тур
УРАЛ – ТОСНО – 3:1 (2:0)
Екатеринбург. 24 сентября.
Стадион: «СКБ-Банк Арена».
Судья: Евгений Турбин (Дмитров).
«Урал»: Годзюр, Балажиц, Данцев (Меркулов, 79), Ароян, Глушков, Чантурия (Манучарян, 57), Бикфалви, Майега, Евсеев (Ильин, 72), Бавин, Кулаков.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Дудиев, Чернов, Полетанович (Трошечкин, 87), Казаев (Мелкадзе, 61), Палиенко (Труич, 69), Нуну Роша, Мирзов, Заболотный.
Голы: 1:0 — Чантурия (5, с пенальти), 2:0 — Евсеев (9), 3:0 — Бикфалви (55), 3:1 — Труич (85).
Предупреждения: Палиенко (23), Мирзов (30), Заболотный (61), Дугалич (76), Полетанович (82), Мелкадзе (90).
Удаление: Мирзов (90).
7 (4) удары (в створ) 10 (5)
11 фолы 17
6 угловые 2
1 офсайды 2
52 % владения мячом 48
«Тосно» уже пятый матч подряд не может одержать победу в чемпионате. «Урал» не стал мелочиться и отправил соперника в нокаут в первые девять минут. Ключевым стал пенальти в ворота гостей, забитый Чантурией. Дальше для «Тосно» все стало только хуже. Гол Евсеева и пенальти в исполнении Бикфалви поставили точку в игре. Гости сумели отыграть один мяч, но ситуацию это не изменило. В итоге — 3:1, и уверенная домашняя победа «Урала».
Фото: пресс-служба «Урала»
Источник: Еженедельник «Футбол»