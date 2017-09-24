Премьер-лига. 11-й тур. «Урал» уверенно обыграл «Тосно»

Завершился очередной матч 11-го тура Премьер-Лиги. «Урал» одержал домашнюю победу.

Премьер-лига. 11-й тур

УРАЛ – ТОСНО – 3:1 (2:0)

Екатеринбург. 24 сентября.

Стадион: «СКБ-Банк Арена».

Судья: Евгений Турбин (Дмитров).

«Урал»: Годзюр, Балажиц, Данцев (Меркулов, 79), Ароян, Глушков, Чантурия (Манучарян, 57), Бикфалви, Майега, Евсеев (Ильин, 72), Бавин, Кулаков.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Дудиев, Чернов, Полетанович (Трошечкин, 87), Казаев (Мелкадзе, 61), Палиенко (Труич, 69), Нуну Роша, Мирзов, Заболотный.

Голы: 1:0 — Чантурия (5, с пенальти), 2:0 — Евсеев (9), 3:0 — Бикфалви (55), 3:1 — Труич (85).

Предупреждения: Палиенко (23), Мирзов (30), Заболотный (61), Дугалич (76), Полетанович (82), Мелкадзе (90).

Удаление: Мирзов (90).

7 (4) удары (в створ) 10 (5)

11 фолы 17

6 угловые 2

1 офсайды 2

52 % владения мячом 48

«Тосно» уже пятый матч подряд не может одержать победу в чемпионате. «Урал» не стал мелочиться и отправил соперника в нокаут в первые девять минут. Ключевым стал пенальти в ворота гостей, забитый Чантурией. Дальше для «Тосно» все стало только хуже. Гол Евсеева и пенальти в исполнении Бикфалви поставили точку в игре. Гости сумели отыграть один мяч, но ситуацию это не изменило. В итоге — 3:1, и уверенная домашняя победа «Урала».

Фото: пресс-служба «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»