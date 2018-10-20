Премьер-лига. 11-й тур. «Урал» и «Крылья Советов» победителя не выявили

Ничья в Екатеринбурге. У «Урала» гол забил Панюков, у «Крыльев» отличился Канунников.
Премьер-лига. 11-й тур
УРАЛ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:1 (1:0).
Екатеринбург. 20 октября.
Стадион «Екатеринбург Арена». 13248 зрителей.
Судья: Алексей Сухой (Люберцы)
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов Фидлер (81), Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 70), Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 77).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов (Чичерин 87), Надсон (Полуяхтов, 58), Рохель, Ланин (Башкиров, 46), Молло, Антон, Корниленко, Канунников.
Голы: 1:0 — Панюков (29), 1:1 — Канунников (51).
Предупреждения: Денисов (34), Зотов (37), Егорычев (42), Денисов (55), Рыжиков (59), Евсеев (77), Ильин (83), Евсеев (88).
Удаления: Денисов (55), Евсеев (88).
15 (8) удары (в створ) 7 (3)
17 фолы 16
8 угловые 2
2 офсайды 0
60 % владения мячом 40
В рамках 11-го тура РПЛ встречались соседи по турнирной таблице «Урал» и «Крылья Советов». Последний раз уральский клуб побеждал самарцев в родных стенах в 2004 году. Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Бикфалви сделал заброс в штрафную, Димитров сделал скидку на Панюкова, и форвард вколотил мяч в сетку.
Во втором тайме «Крылья» сравняли счет. Молло ворвался в штрафную, пробил в дальний угол, Годзюр отбил мяч, однако первым на добивании оказался Канунников. Впрочем, уже через 5 минут гости остались в меньшинстве. Денисов получил вторую желтую карточку. «Урал» пытался добить своего соперника. Но под конец матча составы уравнялись. Евсеев срубил Башкирова и отправился отдыхать раньше положенного срока.
Фото: ФК «Урал»
Источник: Еженедельник «Футбол»