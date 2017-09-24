Премьер-лига. 11-й тур. «Уфа» выигрывает дома у тульского «Арсенала»

Завершился матч «Уфа» — «Арсенал». Упорная игра закончилась победой хозяев.

Премьер-лига. 11-й тур.

УФА — АРСЕНАЛ – 1:0 (0:0)

Уфа. 24 сентября.

Стадион: «Нефтяник». 8 325 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Уфа: Беленов, Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай (Сысуев, 72).

Арсенал: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев, Бурчану, Александров (Расич, 81), Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Гол: 1:0 – Игбун (77).

Предупреждения: Тумасян (34), Шевченко (42), Сысуев (82), Беленов (90+1), Стоцкий (90+1).

10 (6) удары (в створ) 12 (6)

17 фолы 13

5 угловые 0

2 офсайды 1

55 % владения мячом 45

В матче «Уфа» — «Арсенал» встречались соседи по турнирной таблице. Обе команды нуждаются в очках, чтобы отдалиться от зоны вылета. В первом тайме игра прошла без яркого преимущества одной из сторон. Во второй половине хозяева активизировались, но самый верный момент был у туляков – Чаушич отыграл голкипера, но попал в штангу. Вскоре «Уфа» дала внятный ответ – после прострела Пауревича самым расторопным в штрафной оказался Игбун – 1:0. Туляки попытались оживить игру заменами, но хозяева своего уже не отдали. 1:0 – «Уфа» выигрывает впервые за семь матчей.

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»