Премьер-лига. 11-й тур. «Уфа» выигрывает дома у тульского «Арсенала»

Завершился матч «Уфа» — «Арсенал». Упорная игра закончилась победой хозяев.
Премьер-лига. 11-й тур.
УФА — АРСЕНАЛ – 1:0 (0:0)
Уфа. 24 сентября.
Стадион: «Нефтяник». 8 325 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Уфа: Беленов, Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай (Сысуев, 72).
Арсенал: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев, Бурчану, Александров (Расич, 81), Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Гол: 1:0 – Игбун (77).
Предупреждения: Тумасян (34), Шевченко (42), Сысуев (82), Беленов (90+1), Стоцкий (90+1).
10 (6) удары (в створ) 12 (6)
17 фолы 13
5 угловые 0
2 офсайды 1
55 % владения мячом 45
В матче «Уфа» — «Арсенал» встречались соседи по турнирной таблице. Обе команды нуждаются в очках, чтобы отдалиться от зоны вылета. В первом тайме игра прошла без яркого преимущества одной из сторон. Во второй половине хозяева активизировались, но самый верный момент был у туляков – Чаушич отыграл голкипера, но попал в штангу. Вскоре «Уфа» дала внятный ответ – после прострела Пауревича самым расторопным в штрафной оказался Игбун – 1:0. Туляки попытались оживить игру заменами, но хозяева своего уже не отдали. 1:0 – «Уфа» выигрывает впервые за семь матчей.