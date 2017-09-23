Премьер-лига. 11-й тур. «Спартак» сыграл вничью с идущим на последнем месте «Анжи»

На стадионе «Открытие Арена» состоялся матч 11-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и махачкалинским «Анжи». Красно-белые вырвали ничью с махачкалинцами на последних минутах.

Премьер-лига. 11-й тур.

СПАРТАК – АНЖИ – 2:2 (1:0)

Москва. 23 сентября.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Спартак»: Ребров, Комбаров (Джикия, 67), Боккетти, Таски, Ещенко, З. Бакаев, Попов, Пашалич (Мельгарехо, 77), Самедов, Джано (Фернандо, 36), Луис Адриано.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев (Брызгалов, 85), М. Бакаев, Данченко (Афонин, 91), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев.

Голы: 1:0 – Адриано (14), 1:1 – Самарджич (74), 1:2 – Кацаев (78), 2:2 — Мельгарехо (90).

Предупреждения: Полуяхтов (55). Джикия (84).

10 (6) удары (в створ) 9 (6)

20 фолы 11

8 угловые 1

4 офсайды 5

57 % владения мячом 43

Из-за упущенной на последних минутах победы над «Тосно» и последующей за ней бурной реакции в раздевалке команды и интернете московский «Спартак» стал главным футбольным ньюсмейкерком России в прошедшую неделю. Активно обсуждались и неудачный старт нового сезона для действующего чемпиона страны, и будущее тренера команды Массимо Карреры. В клубе понимали, что потеря очков с идущим на последнем месте «Анжи» может стать роковой.

Несмотря на то что в начале встречи красно-белые не форсировали события, им удалось забить быстрый гол. Джано рухнул в штрафной в результате борьбы с Яковлевым, и судья, не раздумывая, указал на «точку». Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Адриано. «А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?» — написали в официальном твиттере махачкалинского клуба.

В дальнейшем матч проходил в обоюдоострой борьбе, и казалось, что «Спартак» сможет одержать такую нужную победу. Однако все изменилось во второй половине второго тайма. Сначала гости сравняли счет, а через 4 минуты в результате контратаки пять в одного и вовсе вышли вперед усилиями Кацаева.

«Спартак» всеми силами ринулся в атаку и благодаря расторопности Мельгарехо в штрафной площади вырвал ничью за две минуты до конца.

Фото: Официальный сайт ФК «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»