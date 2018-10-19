Премьер-лига. 11-й тур. «Локомотив» обыграл «Ростов» на домашнем поле

В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» встречался с «Ростовом». Команда Юрия Семина одержала волевую победу.

Премьер-лига. 11-й тур

ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ — 2:1 (1:1)

Москва. 19 октября.

Стадион «РЖД Арена». 13330 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Лысов, 81), Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук (Тарасов, 90), Ан. Миранчук, Фернандеш.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Зуев, 72), Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос (Калачев, 70), Сигурдарсон (Шомурадов, 62).

Голы: 1:0 — Ан. Миранчук (26), 1:1 — Ингасон (27), 2:1 — Кверквелия (60).

Предупреждения: Гулиев (31), Баринов (42), Ингасон (66), Салетрос (69) Кверквелия (77), Сигурдссон (87).

17 (3) удары (в створ) 7 (3)

8 фолы 17

3 угловые 3

1 офсайды 0

62 % владения мячом 38

Автором первого гола стал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук, отличившийся после передачи Игнатьева. Подопечные Валерия Карпина сравняли счет через минуту, автором гола стал Ингасон, который точным ударом поразил ворота Гилерме. В начале второго тайма победу хозяевам принес Кверквелия, воспользовавшись ошибкой вратаря.

Фото: Твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»