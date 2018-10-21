Премьер-лига. 11-й тур. «Краснодар» на домашней арене уступил «Ахмату»

Заключительный матч 11-го тура прошел в Краснодаре, где одноименная команда принимала грозненский «Ахмат». Встреча закончилась победой гостей.

Премьер-лига. 11-й тур

КРАСНОДАР — АХМАТ — 0:1 (0:0)

Краснодар. 21 октября.

Стадион: «ФК Краснодар». 22 628 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Рамирес, Спайич (Перейра, 65), Газинский, Стоцкий, Классон (Сулейманов, 72), Вандерсон, Куэва, Ари (Игнатьев, 73).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Плиев, 88), Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Идрисса Думбия, Мбенге (Бериша, 69).

Предупреждения: Родолфо (36), Гащенков (37), Ари (42), Семенов (44), Спайич (48), Исмаэл (62), Газинский (67), Перейра (80), Городов (87).

Гол: 0:1 — Исмаэл (61).

15 (6) удары (в створ) 9 (3)

21 фолы 11

7 угловые 3

0 офсайды 1

69% владения мячом 31

С самого начала встречи краснодарский клуб стал проводить позиционные атаки. Активнее игра шла на левом фланге, но подачи в штрафную площадь успеха не приносили. «Ахмат» в середине первого тайма ответил контратакой: подачу Мохаммади едва не замкнул Исмаэл. Завладев мячом, грозненцы провели ряд атак. Самые опасные произошли после выполнения угловых: Мбенге пробил чуть неточно. Сенегалец был активен и имел еще одну возможность открыть счет в матче, но мяч пролетел рядом со штангой. Олег Иванов в концовке тайма также упустил шанс забить гол, и команды на перерыв ушли без забитых мячей. Самый опасный момент игры произошел только в конце второго тайма, когда Игбун обошел двух соперников, ворвался в штрафную, но угол был слишком острым — Коновалов справился с ударом! В итоге одна замена у «Уфы», скучный матч и нулевая ничья. Во втором тайме игра стала накаляться: уже на 50-й минуте Мурад Мусаев удалили с тренерского мостика за неподобающее поведение. Спустя десять минут грозненцы открыли счет благодаря точному удару Исмаэла Силвы. «Краснодар» так и не смог отыграться. «Ахмат» впервые в истории побеждает у «быков» в Краснодаре.

Фото: твиттер «Краснодара»

Источник: Еженедельник «Футбол»