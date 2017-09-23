Премьер-лига. 11-й тур. «Динамо» и ЦСКА разошлись вничью

Автор: Юлия Древова 0

Динамо-ЦСКА

Московское дерби между «Динамо» и ЦСКА завершилось нулевой ничьей. Виктору Гончаренко в очередной раз не удалось вместе со своей командой обыграть бело-голубых.

Премьер-лига. 11-й тур

ДИНАМО – ЦСКА – 0:0 (0:0)

Химки. 23 сентября.

Стадион «Арена Химки»

Судья: Алексей Николаев (Москва)

«Динамо»: Шунин, Козлов, Терехов, Хольмен, Шуньич, Темников, Соу, Тьям, Соснин, Бечирай (Зотов, 87), Вандерсон (Луценко, 66)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий (Миланов, 90), Дзагоев, Натхо (Чалов, 66), Вернблум, Жамалетдинов, Витиньо

Предупреждения: Витиньо (83)

5 (1) удары (в створ) 12 (7)

6 фолы 18

5 угловые 10

2 офсайды 4

38 % владения мячом 62

Игроки «Динамо» вышли на поле в футболках с надписью «Паня, Рык, выздоравливайте!» Защитник Рыков, получивший перелом скуловой кости, вернется в состав уже через месяц, а вот форварду Панченко предстоит длительное полугодовое восстановление после травмы коленного сустава. Первая половина московского дерби выдалась вязкой. Армейцы чаще отмечались проходами в штрафную. Дальними ударами выделялся Натхо. Однако к опасным моментам они не приводили. Сценарий второго тайма мало отличался от первого. Динамовцы заиграли активнее сразу после выхода Евгения Луценко, который на 66-й минуте заменил Вандерсона, но и это не помогло размочить счет на табло. 

Фото: Твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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