Премьер-лига. 10-й тур. «Зенит» уверенно победил «Уфу»

Автор: Никита Пронин 0

 

В заключительном матче 10-го тура РФПЛ «Зенит» принимал «Уфу». Хозяева победили и единолично возглавили турнирную таблицу.

Премьер-лига. 10-й тур.

ЗЕНИТ — УФА — 3:0 (2:0)

Санкт-Петербург. 18 сентября.
Стадион: «Зенит-Арена». 20000 зрителей.
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа (Капленко, 82), Ерохин, Краневиттер (Паредес, 86), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64) Кокорин.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Ванек, 64), Игбун, Фатай (Фатай, 72).
Голы: 1:0 — Дриусси (9), 2:0 — Кришито (22), 3:0 — Кокорин (77).
Предупреждения: Пауревич (83), Игбун (90).

19 (9) удары (в створ) 5 (2)
фолы 24
10 угловые 7
офсайды 0
60 % владения мячом 40

В первой половине встречи «Зенит» оформил себе комфортное преимущество: сначала точный удар нанес Дриусси, а чуть позже Доменико Кришито реализовал пенальти. Во втором тайме хозяева продолжали нагнетать на ворота соперника, что в итоге превратилось в гол Александра Кокорина. 3:0 и «Зенит» единолично возглавил таблицу, опережая «Краснодар» на три очка. «Уфа» осталась на 11 месте с 10-ю баллами.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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