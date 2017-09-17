Премьер-Лига. 10-й тур. «Тосно» добивается ничьей со «Спартаком» вдесятером

Завершилась игра между «Тосно» и «Спартаком». Хозяева добились ничьей вдесятером.

Премьер-лига. 10-й тур.

ТОСНО — СПАРТАК– 2:2 (0:1)

Санкт-Петербург. 17 сентября.

Стадион: «Петровский». 7895 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

Тосно: Юрченко, Шахов, Дугалич, Дудиев, Чернов, Полетанович (Марков, 84), Казаев, Роша, Мирзов (Труич, 61), Палиенко (Буйволов, 33), Заболотный.

Спартак: Ребров, Джикия, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Таски (Промес, 36), Пашалич, Самедов, Роша (Попов, 76), Фернандо, Петкович, Адриано.

Голы: 0:1 – Джикия (35), 0:2 – Пашалич (63), 1:2 – Марков (86), 2:2 – Заболотный (90).

Предупреждение: Адриано (18), Самедов (67), Промес (70), Петкович (78).

Удаление: Шахов (29).

9 (6) удары (в створ) 11 (6)

13 фолы 11

6 угловые 9

3 офсайды 1

47 % владения мячом 53

В матче «Тосно» — «Спартак» все оказалось намного ярче, чем ожидалось. На 29 минуте у хозяев поля удалили Виталия Шахова. В середине первого тайма свой дебютный гол за «красно-белых» забил Георгий Джигия. Затем последовал мяч Пашалича. Хозяева же вдесятером приняли решение, что не позволят гостям уехать с тремя очками. За пять минут «Тосно» отыграли два мяча. В результате — 2:2 и серия хозяев без побед продлилась до пяти матчей.

Фото: Твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»