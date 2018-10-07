Премьер-лига. 10-й тур. «Спартак» вырвал победу у «Енисея» на последних минутах

В Красноярске «Енисей» принимал московский «Спартак» в рамках 10-го тура чемпионата России. Подопечные Массимо Карреры одержали волевую победу, а автором победного гола стал Артем Тимофеев.

Премьер-лига. 10-й тур

ЕНИСЕЙ — СПАРТАК — 2:3 (0:0)

Красноярск. 7 октября.

Стадион: «Центральный». 6064 зрителя.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Енисей»: Филиппов, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов (Гавазай, 90), Комолов, Бодул.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Игнатов (Тимофеев, 76), Ломовицкий (Адриано, 81), Ханни (Еременко, 63), Зе Луиш.

Голы: 0:1 — Игнатов (47), 1:1 — Дугалич (51), 1:2 — Зе Луиш (59 — с пенальти), 2:2 — Кичин (69 — с пенальти), 2-3 — Тимофеев (90).

Предупреждения: Занев (14), Ломовицкий (18), Зе Луиш (45), Дугалич (59), Ятченко (61), Боккетти (70), Фатуллаев (80).

9 (6) удары (в створ) 6 (0)

13 фолы 12

4 угловые 5

4 офсайды 1

50 % владения мячом 50

В начале второго тайма первый гол встречи забили гости, Игнатов ударом головой под перекладину открыл счет встречи. Через несколько минут хозяева сумели сравнять счет, автором забитого мяча стал Дугалич, поразив ворота Максименко. Далее арбитр встречи всего за десять минут назначил два пенальти. Первый реализовал Зе Луиш, а второй — Кичин. Победу «Спартаку» на последних секундах принес Тимофеев, сыграв первым на добивании.

Фото: ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»