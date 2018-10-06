Премьер-лига. 10-й тур. «Ростов» проиграл дома «Оренбургу»

«Ростов» принимал «Оренбург». Гости одержали минимальную победу.

Премьер-лига. 10-й тур

РОСТОВ — ОРЕНБУРГ — 0:1 (0:1)

6 октября. 25147 зрителей.

Ростов-на-Дону. Стадион: «Ростов-Арена».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 67), Гулиев (Юсупов, 86), Скопинцев, Кьяртанссон (Шомуродов, 59).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Афонин, Сутормин, Мишкич (Чиркин, 83), Козлов (Чуканов, 90), Деспотович (Попович, 70).

Гол: 0:1 — Терехов (11).

Предупреждения: Андреев (23), Паршивлюк (37), Афонин (54), Мишкич (83), Ойеволе (90), Сутормин (90), Гацкан (90), Чуканов (90).

19 (7) удары (в створ) 5 (4)

6 фолы 14

9 угловые 2

0 офсайды 2

66 % владения мячом 34

В субботнем матче встречались «Ростов» и «Оренбург», находившиеся в верхней половине таблицы. В самом начале игры Сергей Терехов воспользовался рикошетом в защите хозяев и головой вывел гостей вперед – 0:1. В дальнейшем первый тайм прошел на средних скоростях, а в начале второй половины Абаев спас ростовчан от второго мяча. Хозяева провели серию замен и сумели закрепиться на чужой половине поля, но в завершающей стадии допускали промахи. Активен был Паршивлюк — бывший спартаковец имел моменты сам и старался создавать их партнерам. За пять минут до конца, после подачи Калачева с правого фланга, ворота гостей оказались пусты, но защитник вынес мяч на угловой. «Оренбург» выдержал финальный штурм и увез из Ростова-на-Дону неожиданную победу, первую с августа. «Ростов» проиграл впервые с 11 августа, прервав серию из 7 матчей без поражений.

Фото: Твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»