Премьер-лига. 10-й тур. «Локомотив» минимально проиграл «Амкару»

Завершилась игра между «Локомотивом» и «Амкаром». Хозяева неожиданно потерпели поражение.

Премьер-лига. 10-й тур

ЛОКОМОТИВ — АМКАР – 0:1 (0:1)

Москва. 18 сентября.

Стадион: «РЖД Арена». 7895 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов (Коломейцев, 46), В. Денисов (Рыбусь, 46), И. Денисов, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Эдер.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков (Гол, 64), Форбс (Салугин, 21), Баланович (Рязанцев, 86).

Голы: 0:1 – Гащенков (1),

Предупреждение: Белоруков (14), Пейчинович (40), Конде (65).

9 (6) удары (в створ) 11 (6)

13 фолы 11

6 угловые 9

3 офсайды 1

47 % владения мячом 53

Некоторые зрители еще не успели пройти к своим местам на трибунах, когда счет в матче был открыт: уже на 1-й минуте пермяки рванули в атаку, где Гащенков пробил под перекладину ворот Гилерме. «Локомотив» перехватил инициативу в игре, однако оборона уральцев грамотно сдерживала атаки команды Юрия Семина. Аналогичным образом гости действовали и во втором тайме: защитники «Амкара» так и не дали красно-зеленым провести голевую атаку. Так пермяки одержали первую гостевую победу в текущем первенстве. «Железнодорожники» же не могут набрать три очка в третьем матче кряду (с учетом встречи Лиги Европы с «Копенгагеном»).

Фото: Твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»