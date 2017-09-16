Премьер-лига, 10-й тур. «Краснодар» громит «Анжи» в гостях

Состоялся очередной матч 10-го чемпионата России. Между собой встречались «Анжи» и «Краснодар».
Премьер-лига. 10-й тур.
АНЖИ – КРАСНОДАР – 1:5 (0:1)
Каспийск. 16 сентября.
Стадион: «Анжи-Арена».
Судья: Евгений Турбин (Москва).
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк (Кацаев, 30).
«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский (Жигулев, 82), Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Голы: 0:1 – Смолов (39), 0:2 — Классон (55), 0:3 — Вандерсон (67), 0:4 — Вандерсон (71), 1:4 — Полуяхтов (77), 1:5 — Окриашвили (79).
Предупреждение: Маркелов (88)
9 (6) удары (в створ) 5 (2)
13 фолы 10
5 угловые 3
3 офсайды 4
53 % владения мячом 47
По итогам первого тайма ничего не предвещало разгром, ведь единственный гол забил Федор Смолов. Однако в середине второй 45-минутки махачкалинцы пропустили россыпь мячей: сначала Классон не промахнулся по пустым воротам хозяев, а позже Вандерсон оформил дубль. Гол престижа в исполнении Полуяхтова не помог дагестанцам избежать крупного поражения — через две минуты Окриашвили получил голевой пас от Смолова и пробросил мяч мимо голкипера Будакова. В итоге команда Шалимова набирает 21 балл и перемещается на третью строчку в таблице, сместив оттуда ЦСКА. Анжи» же потерял шансы переместиться в зону стыковых матчей и остался на предпоследнем месте в чемпионате.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»