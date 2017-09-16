Премьер-лига, 10-й тур. «Краснодар» громит «Анжи» в гостях

Состоялся очередной матч 10-го чемпионата России. Между собой встречались «Анжи» и «Краснодар».

Премьер-лига. 10-й тур.

АНЖИ – КРАСНОДАР – 1:5 (0:1)

Каспийск. 16 сентября.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк (Кацаев, 30).

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский (Жигулев, 82), Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Голы: 0:1 – Смолов (39), 0:2 — Классон (55), 0:3 — Вандерсон (67), 0:4 — Вандерсон (71), 1:4 — Полуяхтов (77), 1:5 — Окриашвили (79).

Предупреждение: Маркелов (88)

9 (6) удары (в створ) 5 (2)

13 фолы 10

5 угловые 3

3 офсайды 4

53 % владения мячом 47

По итогам первого тайма ничего не предвещало разгром, ведь единственный гол забил Федор Смолов. Однако в середине второй 45-минутки махачкалинцы пропустили россыпь мячей: сначала Классон не промахнулся по пустым воротам хозяев, а позже Вандерсон оформил дубль. Гол престижа в исполнении Полуяхтова не помог дагестанцам избежать крупного поражения — через две минуты Окриашвили получил голевой пас от Смолова и пробросил мяч мимо голкипера Будакова. В итоге команда Шалимова набирает 21 балл и перемещается на третью строчку в таблице, сместив оттуда ЦСКА. Анжи» же потерял шансы переместиться в зону стыковых матчей и остался на предпоследнем месте в чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»