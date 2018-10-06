Премьер-лига. 10-й тур. Казанский «Рубин» выиграл у «Урала»

В Казани состоялась встреча между «Рубином» и екатеринбургским «Уралом». Подопечные Курбана Бердыева победили благодаря точному удару Сердара Азмуна.

Премьер-лига. 10-й тур

РУБИН— УРАЛ — 1:0 (1:0)

6 октября. 25147 зрителей.

Казань. Стадион: «Казань Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Рубин»: Ив. Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов (Байрамян, 62), Сесар Навас, Уремович, Камболов (Сорокин, 76), Подберёзкин (Могилевец, 59), Иг. Коновалов, Полоз, Азмун..

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров (Юсупов, 86), Жигулев (Бавин, 76), Бикфалви, Эль Кабир, Панюков (Егорычев, 66), Ильин.

Гол: 1:0 — Азмун (21).

Предупреждения: Азмун (68), Иг. Коновалов (83).

10 (2) удары (в створ) 13 (3)

15 фолы 9

5 угловые 3

2 офсайды 0

46 % владения мячом 54

Матч в Казани прошел с обилием опасных моментов. После ряда атак казанцев «Урал» отвечал опасными выпадами атакующих игроков в лице Эль Кабира, Бикфалви и Ильина. В середине тайма счет открыли хозяева встречи: Сердар Азмун головой замкнул подачу Игоря Коновалова. Уральцы могли отыграться спустя десять минут, но Владимир Гранат вынес мяч с ленточки ворот.

Во втором тайме подопечные Дмитрия Парфенова предприняли несколько попыток чтобы сравнять счет, но оборона казанского клуба смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности. Казанцы, в свою очередь, за 20 минут до конца основного времени не смогли реализовать атаку два в два. Сердар Азмун не воспользовался шансом, чтобы оформить дубль. Итоговый свисток Сергея Иванова зафиксировал победу «Рубина». Команда Курбана Бердыева продлевает свою беспроигрышную серию до восьми игр.

Фото: твиттер клуба «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»