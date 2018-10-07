Премьер-лига. 10-й тур. «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в Грозном.

В матче 10-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» встречался с «Анжи» Махачкала. Команды сыграли нулевую ничью.

Премьер-лига. 10-й тур

АХМАТ — АНЖИ — 0:0 (0:0)

Грозный. 7 октября.

Стадион «Ахмат-Арена».

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Ахмат» : Городов, Мохаммади, Уциев, Семенов, Анхель, Исмаэл, Бериша, Иванов (Садаев, 84), Гащенков, Раванелли (Харин, 76), Балай (Мбенге, 89).

«Анжи» : Дюпин, Новосельцев, Чансельор, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Ондуа, Кулик, Глебов (Кацаев, 86), Понсе, Долгов (Ахъядов, 54).

Предупреждения: Новосельцев (9), Гащенков (21), Ондуа (45), Бериша (55), Рабиу (58), Мохаммади (64), Понсе (68), Глебов (73).

16 (6) удары (в створ) 3 (2)

14 фолы 19

8 угловые 1

0 офсайды 2

56 % владения мячом 44

В первой половине встречи очевидным преимуществом владели футболисты грозненского клуба. «Анжи», сев в глухую оборону, пытался забить гол на контратаках, но грозненцы благодаря грамотной защите нейтрализовали все опасные моменты у своих ворот, тем не менее, не сумев воплотить игровое преимущество в забитые мячи. После перерыва «Ахмат» продолжил контролировать игру, большую часть времени проводя на половине поля соперника, но все атаки чеченского клуба оказались безуспешными. Махачкалинцы продолжали массированно обороняться, и, отбив навал грозненцев на последних минутах матча, довели дело до нулевой ничьей. «Анжи», проведя 3-й сухой матч в нынешнем сезоне, поднимается на 12-ю строку турнирной таблицы РПЛ, «Ахмат» сохранил 9-ю позицию.

Фото: Сергей Дроняев