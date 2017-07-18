Премьер-лига. 1-й тур. «Спартак» сыграл вничью с «Динамо»

«Динамо» провело первый матч в РФПЛ после годового отсутствия в элите российского футбола. В домашних стенах бело-голубые вырвали ничью в матче со «Спартаком». Премьер-лига. 1-й тур.

ДИНАМО – СПАРТАК – 2:2 (0:2)

Химки. 18 июля.

Стадион: «Арена Химки».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Катрич (Ташаев, 65), Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73).

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Мельгарехо, Луис Адриано (Попов, 65), Зе Луиш (Тимофеев, 88). Голы: 0:1 — Промес (29), 0:2 — Луис Адриано (32), 1:2 — Панченко (54), 2:2 — Ташаев, (93). Предупреждения: Бечирай, 41, Попов, 72. 11 (4) удары (в створ) 11 (4)

11 фолы 10

2 угловые 3

1 офсайды 1

48 % владения мячом 52

«Динамо» принимало «Спартак» в первом матче после возвращения в элиту российского футбола. Красно-белые активно начали игру и с первых минут завладели инициативой. Голы Квинси Промеса и Луиса Адриано обеспечили чемпионам России комфортное преимущество по окончании первого тайма. Однако во второй половине игры бело-голубые переменили ход игры, Кирилл Панченко дальним ударом отыграл один мяч, а уже в компенсированное время Александр Ташаев сравнял счет.

Фото: пресс-служба «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»