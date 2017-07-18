Премьер-лига. 1-й тур. «Спартак» сыграл вничью с «Динамо»

«Динамо» провело первый матч в РФПЛ после годового отсутствия в элите российского футбола. В домашних стенах бело-голубые вырвали ничью в матче со «Спартаком».
Премьер-лига. 1-й тур.
ДИНАМО – СПАРТАК – 2:2 (0:2)
Химки. 18 июля.
Стадион: «Арена Химки».
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Катрич (Ташаев, 65), Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73).
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Мельгарехо, Луис Адриано (Попов, 65), Зе Луиш (Тимофеев, 88).
Голы: 0:1 — Промес (29), 0:2 — Луис Адриано (32), 1:2 — Панченко (54), 2:2 — Ташаев, (93).
Предупреждения: Бечирай, 41, Попов, 72.
11 (4) удары (в створ) 11 (4)
11 фолы 10
2 угловые 3
1 офсайды 1
48 % владения мячом 52
Источник: Еженедельник «Футбол»