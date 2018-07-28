Премьер-лига. 1-й тур. «Спартак» с минимальным счетом победил «Оренбург»

На стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся матч между столичным «Спартаком» и «Оренбургом». Хозяева добились минимальной победы благодаря голу новичка команды Самуэля Жиго.

Премьер-лига. 1-й тур

СПАРТАК — ОРЕНБУРГ — 1:0 (1:0)

Москва. 28 июля.

Стадион «Открытие Арена». 36672 зрителя.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Глушаков (Попов, 81), Зобнин, Промес (Тимофеев, 90), Ломовицкий (Ташаев, 71), Зе Луиш.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин (Маляров, 61), Афонин, Сутормин, Попович, Козлов, Чуканов (Кулишев, 57).

Гол: 1:0 — Жиго (4).

Предупреждения: Терехов (4), Ойеволе (36).

14(5) удары (в створ) 3(2)

7 фолы 11

3 угловые 1

1 офсайды 2

60 % владения мячом 40

Перед началом игры небо над ареной затянуло тучами и пошел дождь. Непогода сыграла на руку «Спартаку», сумевшему забить быстрый гол. После высокой «свечки» в штрафной оренбуржцев вратарь гостей Евгений Фролов выронил из рук скользкий мяч, и новичок красно-белых Самуэль Жиго добил его в сетку. Хозяева владели инициативой и толком не давали соперникам проверить в действии Александра Максименко, занявшего место в воротах спартаковцев.

После перерыва «Спартак» продолжил давление на чужие ворота, не позволяя «Оренбургу» ничего сделать в ответ. Один только Зе Луиш не реализовал несколько хороших моментов, заодно дав блеснуть мастерством голкиперу оренбуржцев. За несколько минут до конца встречи гости чуть было не наказали красно-белых за расточительность, однако Ивелин Попов бросился под удар Вадима Афонина и нейтрализовал угрозу. До конца матча счет так и не изменился: 1:0 — спартаковцы начинают турнир с домашней победы.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Официальный сайт РПЛ

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