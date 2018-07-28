Премьер-лига. 1-й тур. «Спартак» с минимальным счетом победил «Оренбург»

На стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся матч между столичным «Спартаком» и «Оренбургом». Хозяева добились минимальной победы благодаря голу новичка команды Самуэля Жиго.
Премьер-лига. 1-й тур
СПАРТАК — ОРЕНБУРГ — 1:0 (1:0)
Москва. 28 июля.
Стадион «Открытие Арена». 36672 зрителя.
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Глушаков (Попов, 81), Зобнин, Промес (Тимофеев, 90), Ломовицкий (Ташаев, 71), Зе Луиш.
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин (Маляров, 61), Афонин, Сутормин, Попович, Козлов, Чуканов (Кулишев, 57).
Гол: 1:0 — Жиго (4).
Предупреждения: Терехов (4), Ойеволе (36).
14(5) удары (в створ) 3(2)
7 фолы 11
3 угловые 1
1 офсайды 2
60 % владения мячом 40
Перед началом игры небо над ареной затянуло тучами и пошел дождь. Непогода сыграла на руку «Спартаку», сумевшему забить быстрый гол. После высокой «свечки» в штрафной оренбуржцев вратарь гостей Евгений Фролов выронил из рук скользкий мяч, и новичок красно-белых Самуэль Жиго добил его в сетку. Хозяева владели инициативой и толком не давали соперникам проверить в действии Александра Максименко, занявшего место в воротах спартаковцев.
После перерыва «Спартак» продолжил давление на чужие ворота, не позволяя «Оренбургу» ничего сделать в ответ. Один только Зе Луиш не реализовал несколько хороших моментов, заодно дав блеснуть мастерством голкиперу оренбуржцев. За несколько минут до конца встречи гости чуть было не наказали красно-белых за расточительность, однако Ивелин Попов бросился под удар Вадима Афонина и нейтрализовал угрозу. До конца матча счет так и не изменился: 1:0 — спартаковцы начинают турнир с домашней победы.
Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Официальный сайт РПЛ