Премьер-лига, 1-й тур. «Локомотив» начинает новый сезон с победы

Завершилась программа первого тура РФПЛ. «Локомотив» набрал три очка в матче с тульским «Арсеналом»

Премьер-лига. 1-й тур

ЛОКОМОТИВ — АРСЕНАЛ – 1:0 (0:0)

Москва. 18 июля

Стадион: «Локомотив». 5570 зрителей.

Судья: Алексей Сухой (Любрецы)

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Игнатьев (Коломейцев, 46), И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов, 58), Фернандеш (Карасев, 81), Фарфан, Ари.

«Арсенал»: Габулов, Александров, Беляев, Сунзу, Комбаров, Чаушич, Берхамов (Хагуш, 72), Бурчану, Горбатенко, Шевченко, Расич (Сикоев, 76).

Голы: 1:0 — Кверквелия (57).

Предупреждения: Баринов (28), Александров (56), Сунзу (60).

8 (5) удары (в створ) 8 (2)

9 фолы 13

5 угловые 3

1 офсайды 0

46 % владения мячом 54

Первый тайм не запомнился болельщикам серьезными моментами: оба клуба безуспешно пытались завладеть игровой инициативой. Лишь в середине второй половины встречи «Локомотив» открыл счет: Кверквелия воспользовался ошибкой соперника после подачи углового, расстреляв ворота Габулова. После пропущенного мяча игроки тульского клуба попытались отличиться ответным голом, но защита москвичей успешно справилась с атаками.

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»