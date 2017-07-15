Премьер-лига, 1-й тур. ЦСКА сильнее «Анжи»

Завершилась игра «Анжи» — ЦСКА. ЦСКА побеждает «Анжи» на выезде

Премьер-лига. 1-й тур.

АНЖИ — ЦСКА – 0:1 (0:1)

Каспийск. 15 июля.

Стадион: «Анжи-Арена». 5570 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

Анжи: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Карасев, Гулиев (Данченко, 46), Афонин, Липартия (Мамтов, 55), Яковлев Кацаев, 69), Маркелов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Натхо, Дзагоев (Чалов, 64), Головин, Витиньо.

Голы: 0:1 – Васин (21), 0:2 – Головин (49), 1:2 — Маркелов (64), 1:3 – Натхо (с пенальти, 79).

Предупреждения: Яковлев (41), Полуяхтов (74).

10 (4) удары (в створ) 12 (7)

9 фолы 13

1 угловые 4

0 офсайды 5

39 % владения мячом 61

Матч «Анжи» — ЦСКА завершал субботнюю программу первого тура Премьер-лиги. Счет на 21-й минуте открыл Васин, замкнув подачу Витиньо с углового. Хозяева пытались ответить, но не сумели реализовать свои моменты. В начале второго тайма с передачи Понтуса Вернблума Александр Головин закрепил преимущество армейцев – 0:2. Через 15 минут «Анжи» сократил отставание – Маркелов завершил комбинацию с участием Яковлева и Мамтова. На 78-й минуте Натхо заработал пенальти, который сам же и реализовал. 3:1 – победа ЦСКА.

Фото: Твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»