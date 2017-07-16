Премьер-лига. 1-й тур. «Ахмат» обыграл «Амкар» с минимальным счетом

Грозненский «Ахмат» провел свой первый матч. В домашних стенах с минимальным счетом был обыгран пермский «Амкар» .
Премьер-лига. 1-й тур.
АХМАТ – АМКАР – 1:0 (1:0)
Грозный. 16 июля.
Стадион: «Ахмат». 30597 зрителей.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Семенов, Сампайо, Митришев (Кадыров, 77), Иванов, Жаба (Раванелли, 79), Балай.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гиголаев, 57), Рязанцев (Костюков, 46), Комолов, Гол, Прокофьев (Гасилин, 77), Бодул.
Гол: 1:0 — Жаба (40)
Предупреждения: Сиваков (15), Костюков (78), Зайцев (81)
10 (3) удары (в створ) 5 (0)
10 фолы 19
9 угловые 4
2 офсайды 2
63 % владение мячом 37
Матч против пермского «Амкара» стал для «Ахмата первой официальной игрой после переименования. Домашний стадион был забит, а перед игрой состоялось торжественное открытие нового сезона, в котором принял участие знаменитый бразилец Роналдиньо. Грознинцы смогли одержать минимальную победу. Единственный гол на 40 минуте забил новичок команды Леонардо Жаба.
Фото: Твиттер «Ахмата»
Источник: Еженедельник «Футбол»