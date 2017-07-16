Премьер-лига. 1-й тур. «Ахмат» обыграл «Амкар» с минимальным счетом





Грозненский «Ахмат» провел свой первый матч. В домашних стенах с минимальным счетом был обыгран пермский «Амкар» .

Премьер-лига. 1-й тур.

АХМАТ – АМКАР – 1:0 (1:0)

Грозный. 16 июля.

Стадион: «Ахмат». 30597 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Семенов, Сампайо, Митришев (Кадыров, 77), Иванов, Жаба (Раванелли, 79), Балай.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гиголаев, 57), Рязанцев (Костюков, 46), Комолов, Гол, Прокофьев (Гасилин, 77), Бодул.

Гол: 1:0 — Жаба (40)

Предупреждения: Сиваков (15), Костюков (78), Зайцев (81)

10 (3) удары (в створ) 5 (0)

10 фолы 19

9 угловые 4

2 офсайды 2

63 % владение мячом 37

Матч против пермского «Амкара» стал для «Ахмата первой официальной игрой после переименования. Домашний стадион был забит, а перед игрой состоялось торжественное открытие нового сезона, в котором принял участие знаменитый бразилец Роналдиньо. Грознинцы смогли одержать минимальную победу. Единственный гол на 40 минуте забил новичок команды Леонардо Жаба.

Фото: Твиттер «Ахмата»

Источник: Еженедельник «Футбол»